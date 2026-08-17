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台紐檢視ANZTEC執行成果 經部：確立6大領域未來合作

中央社／ 台北17日電

第13屆台紐經濟合作協定（ANZTEC）聯合委員會議今天召開。經濟部表示，今年紐方開放台灣蝴蝶蘭及火鶴花切花輸入，有助擴大台灣花卉外銷版圖；此外，台紐雙方確立針對中小企業、電子商務、供應鏈、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫、環境與貿易、原民合作等6大領域，未來3年合作方向，為台紐深化合作奠定基礎。

第13屆ANZTEC聯合委員會議今天舉行，經濟部透過新聞稿說明，我方由經濟部國際貿易署署長劉威亷主持，和紐方就過去一年在食品安全檢驗與動植物防疫檢疫、技術性貿易障礙、電子商務、影視合製、原住民族合作、貿易與勞工、智慧財產等ANZTEC章節執行成果進行討論。

經濟部表示，台紐ANZTEC自2013年12月生效迄今13年，在ANZTEC架構下，台灣與紐西蘭持續討論食品安全檢驗與動植物防疫檢疫議題，台灣文心蘭切花、芒果、荔枝及鳳梨已成功輸銷至紐西蘭市場，今年5月雙方簽署台灣產新鮮植物產品輸紐西蘭出口計畫，紐方開放台灣蝴蝶蘭及火鶴切花輸銷紐西蘭，有助擴大台灣花卉外銷版圖，提升台灣花卉產業國際競爭力。

台紐在其他領域也有豐碩的合作成果。經濟部指出，在技術性貿易障礙方面，雙方去年8月透過辦理研討會，向台灣業者介紹紐西蘭電機電子產品檢驗制度，深化電機電子產品法規議題的交流；在電子商務領域，雙方同意就「泛歐公共採購線上系統（Peppol）」應用進行制度性交流，共同促進亞太數位貿易發展。

原住民族合作方面，經濟部提到，近年聚焦文化、青年及經濟等3大核心面向，推動台紐原住民族兒童繪本翻譯、雙邊青年交流培力及原住民族企業合作等，凸顯雙方對原民經濟發展、文化保護的重視。

經濟部強調，雙方於會中也共同採認第4次ANZTEC整體檢視文本，確立中小企業、電子商務、供應鏈、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫、環境與貿易、原民合作等領域未來3年合作方向，為台紐深化合作奠定基礎。

經濟部指出，盼雙方持續檢視ANZTEC執行情形，適時注入新的合作動能，讓ANZTEC成為與時俱進、回應雙方需求的合作平台。

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