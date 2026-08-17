台中太陽光電裝置容量達975MW 為108年9月底的4.5倍朝1GW里程碑邁進

台中市太陽光電建置腳步持續加速。依台電公司最新統計，全市太陽光電累計裝置容量已達975MW(百萬瓦)，為108年9月底218MW的4.5倍，正朝1GW(十億瓦)目標邁進。

台中市114年新增裝置容量達113MW，單年新增量即超越103年至107年5年間的新增總量，展現台中綠能發展成果。

太陽光電成長也帶動全市再生能源發展。114年台中市再生能源裝置容量成長率達5.4%，位居六都第三；全市再生能源總裝置容量合計約2,255MW，位居全國第四、六都第二。

目前台中市再生能源以慣常水力及太陽光電為兩大主力，慣常水力約1,150MW、占50.9%；太陽光電975MW、占43.2%。相較於108年9月底太陽光電占比僅14.51%，目前光電容量已達當時的4.5倍，整體綠能結構更趨均衡。

市府依「先公後私、先大後小」原則推動光電建置，整合各局處公有場域資源。教育局輔導校園建置容量累計達128MW；經發局亦持續於公有市場、台中國際會展中心等公共設施設置太陽光電。

民間部分，則依「台中市發展低碳城市自治條例」，推動一定規模以上用電戶及特定工廠設置屋頂型光電，並針對屋頂面積1,000平方公尺以下的小型私有屋頂提供設置獎勵。115年度獎勵計畫受理申請至115年12月1日止。

此外，哥本哈根基礎建設基金(CIP)投資開發的「台中渢妙」離岸風場，已分別取得500MW及600MW、合計1.1GW的開發容量，預計116年及119年陸續完成建置並併聯運轉。

若依現有容量進行靜態估算，風場全數併聯之後，全市再生能源總裝置容量將達3,355MW，其中慣常水力占34.3%、離岸風電占32.8%、太陽光電約占29.1%，其餘綠能約占3.8%。台中市綠能結構將由慣常水力、太陽光電兩大主力，進一步轉型為慣常水力、太陽光電及離岸風電三足鼎立的格局。

經發局表示，市府將持續擴大太陽光電設置場域，並結合離岸風電及小水力等多元綠能，提升綠電供給韌性，朝低碳、永續及淨零目標穩步邁進。

經發局表示，有關「115年度台中市獎勵屋頂設置太陽光電發電設備實施計畫」，請至網站：https://reurl.cc/EYooGR查詢，或洽詢專線：0800-358556。

台中市經發局於台中國際會展中心等公共設施設置太陽光電。台中市經發局／提供