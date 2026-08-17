無薪假2,406人創16個月新低 關稅衝擊退燒大減620人

勞動部17日公布最新一期減班休息（無薪假）統計為181家、2,406人，再度跌破3,000人數，較前一期大減620人、64家，創下近16個月以來新低。受惠於訂單回穩影響，製造業減少565人最明顯，其中金屬機電業減少49家、549人。美國關稅影響減弱，後續仍有機會進一步下修人數。

勞動部官員表示，製造業在整體減班休息的實施人數占比最高，減幅也最明顯，製造業較上期減少55家、565人。其中，金屬機電業減少549人，減了最多人數，也因此讓此次人數降至去年5月中旬以來的新低；主要為小型事業單位，並無單一業者實施超過百人。

至於受美國關稅影響的事業單位，此次為130家、1,953人，相較前一期大減62家、611人。勞動部官員表示，近日美國實施新關稅，台灣取得相對優惠待遇，使得關稅衝擊逐漸減弱。

勞動部官員指出，觀察整體產業的情況，減班休息人數從今年2月起維持在3,000多人左右，雖6月曾降至2,000多人後又於上期回升，但此次已再次回落至2,400人。人數下降的主因在於訂單回穩，業者通報不再實施，數據顯示持續下降的正向趨勢，預期未來無薪假人數仍有機會進一步下修。

上一期通報企業中，有77家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有866名員工恢復原本勞動條件。此次事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下；實施期間多數為3個月(含)以下。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有62.4%的企業(113家)為適用僱用安定措施的產業，有接近八成(79.1%，1,903人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。