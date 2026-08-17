無薪假大減620人 創今年來新低

勞動部今公布最新因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計181家，實施人數2406人，本期無論是實施家數或是人數都創今年來新低，主要是製造業訂單回穩，以及許多小型事業單位在7月底後未再申請減班休息。

據勞動部本期公布的減班休息統計，事業單位計181家，實施人數2406人，較8月3日公布實施家數計245家，實施人數3026人。本次家數較上期減少64家，人數減少620人；上一期通報企業中有77家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有866名員工恢復原本勞動條件。

勞動條件及就業平等司副司長王金蓉分析，這期主要減少的依舊是製造業，減少的620人中，光製造業就減了565人，其中金屬機電工業就包含549人，大多都是小型企業為主。

王金蓉表示，實施的事業單位表達受美國關稅影響計130家、1953人，減少原因為事業單位訂單回穩，有些事業單位則還在評估。不過本次無論是家數或是人數都創下今年來新低，從去年5月中的2664人來看，這期2406人也是去年5月以來的新低。

勞動部說，目前通報減班休息的勞工，有62.4%的企業（113家）為適用僱用安定措施的產業；有79.1%、1903人可申請薪資差額補貼，而員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給70%成薪資差額補貼。