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外銷訂單回穩 減班休息降至181家、2406人

中央社／ 記者張雄風台北17日電
勞動部今天公布最新減班休息共181家、2406人，較上期雙雙下修。 聯合報系資料照
勞動部今天公布最新減班休息共181家、2406人，較上期雙雙下修。 聯合報系資料照

勞動部今天公布最新減班休息共181家、2406人，較上期雙雙下修。勞動部表示，業者反映受美國關稅影響的家數較上期減少62家，顯示外銷訂單回穩使製造業減班休息減少。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計181家，實施人數2406人；與3日公布實施家數計245家，實施人數3026人相比，此次家數較上期減少64家，人數減少620人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，本期實施人數仍以製造業為大宗，達2167人，但製造業較上期減少55家、減少565人，減幅大多集中於中小型企業，也沒有單一廠家超過百人的大規模案件。

王金蓉指出，本期多數事業單位因外銷訂單回穩或減班休息屆期後未再續報，顯示訂單衝擊已逐步淡化。整體而言，上一期通報企業中有77家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有866名員工恢復原本勞動條件。

王金蓉分析，今年2月時整體減班休息人數仍逾3000人，接著逐漸下修，雖然上一期仍回升逾3000人，但近2個月整體皆降至2000人左右，呈現穩定走勢。

王金蓉提到，同時間可發現本期事業單位表達受美國關稅影響的家數共130家、1953人，較上期減少62家、減少611人，顯示與製造業下降的曲線連動。

勞動部表示，目前通報減班休息的勞工，有113家為適用僱用安定措施的產業，有近8成員工可申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

減班休息

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