新聞眼／趙姬違約案 落伍法規應與時俱進

兆基案讓外界重新檢視非公開發行公司私募債，事實上，法規之所以相對寬鬆，其實不難理解。過去私募的概念，本來就是讓企業不必每次籌錢都走繁複的公開募集程序，而能向少數、特定且與公司有一定關係投資人取得資金，因此公司法在投資人數、發債程序上留下較大彈性。

因此，不僅非公開發行公司私募公司債總額不設上限，私募時也排除部分獲利能力門檻。從政策思維來看，企業既然不是向廣大社會大眾募資，而是自己找少數特定對象談條件，政府自然傾向採取低度監理。

問題在於，市場環境已經改變。過去所謂「特定人」，可能是公司股東、往來企業、熟識投資人或少數具有財力者；但現在不少產業本身就握有龐大的客戶基礎，例如包租代管、醫美、健身、不動產等業者，一家公司可能同時與數千名甚至更多消費者建立長期往來關係。

當這些原本的「客戶」也成為潛在募資對象，私募與大眾募資之間的界線就開始模糊。

公司法雖規定一次私募不得超過卅五人，但未要求這些人必須是專業投資人，也沒有禁止企業分不同期別持續私募。形式上仍是一批又一批的少數特定人，實際累積下來，卻可能已有數百名一般自然人把錢借給同一家公司。

這未必代表企業違法，卻反映出法規當初設定的情境，與當前企業取得資金的方式已經出現落差。

私募制度原本建立在一個前提上：既然只是少數人之間的交易，投資人對公司應有較高了解，也比較有能力自行判斷風險。但當企業可以透過既有客戶網絡，把公司債介紹給大量一般民眾，這樣的前提是否仍然成立，就值得重新思考。

因此，兆基事件真正留下的問題或許不是「私募公司債該不該存在」，而是當私募從過去小圈圈籌資，逐漸具備接近大眾募資的能力後，原本以「少管一點、方便籌資」為出發點的制度，是否該跟著市場一起往前走。