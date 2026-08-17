最低工資採高調幅 明年有望升逾5%

勞動部最快九月召開最低工資審議會，邀請勞資政學四方討論並拍板明年最低工資調幅。儘管主計總處預測今年台灣經濟成長率高達百分之十一點○五，但考量台灣Ｋ型經濟發展，據了解，勞資雙方都同意檢討經濟成長率分配份額，另政府盼改善本國低薪現象，明年最低工資有望採高調幅，預估超過百分之五，將呈連續十一年調升。

今年最低工資月薪已調升至二萬九五○○元，時薪調升至一九六元，行政院長卓榮泰多次表示明年最低工資將超過三萬元。若以明年調升百分之五並取整數，最低工資月薪將來到三萬九七五元、調升一四七五元；時薪二○六元、調升十元。若調升百分之五點○八，月薪來到三萬一○○○元。

主計總處日前上修今年經濟成長率至百分之十一點○五、消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之二點○七；長年來勞資對最低工資調幅，雙方默契是ＣＰＩ年增率足額反映，經濟成長率勞資共享。依此推估，明年調幅高達百分之七點六。但隨著Ｋ型經濟發展，勞資雙方都有同意檢討經濟成長率共享分額。

在七月廿七日的最低工資諮詢會，據了解，勞團表態考量當前Ｋ型經濟、產業發展不均，勞方對於經濟成長率的分享可以不必一半一半，但爭取分配三分之一經濟成長果實，若加上ＣＰＩ漲幅，當時提出明年調升百分之五點○八。而在主計總處發布最新預測值後，勞團訴求明年調幅應拉高至百分之五點七。

不過，熟悉內情高層官員說，經濟成長率並非「最低工資法」的應參採指標，而是得參採指標，已指示勞動部必須將「得」參採的十項指標一一檢視。據了解，勞動部著重在國內貧富差距擴大至六點七一倍的家庭收支、勞工平均薪資等指標；該人士強調，經濟成長率不是「最主要的數據」。

據了解，最低工資已連十年調升，明年最低工資將突破三萬元，此趨勢已經追上部分本國勞工薪資，例如派遣工、清潔工、洗衣工，並且距全國薪資中位數的差距也漸縮小，簡言之，未來持續調升最低工資，將拉抬本國勞工薪資，用政策改善低薪。

針對最低工資調高對產業界的衝擊，工總常務理事何語在七月底的最低工資諮詢會，要求勞動部應就各行各業對經濟成長率貢獻度做出分析，作為最低工資決策參考。

勞團也支持工總的提案。全產總理事長戴國榮表示，當前Ｋ型經濟發展，貢獻大的是出口的ＡＩ及半導體，但內需及服務業等其他產業恐怕沒有這麼好的景氣；勞團了解，經濟成長率要勞資各分一半，也不太可能，但主張要有合理分配，這需要勞動部進一步研析。

一位產業界人士表示，若明年最低工資調薪百分之五以上，對製造業影響主要是在移工薪資成本增加，製造業勞工貼近最低工資人數不多，因此整體來說，對大型企業影響不大，但對中小企業則仍有衝擊。