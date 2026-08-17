政院追加千億預算穩物價

行政院會預計周四（20日）通過明年度中央政府總預算案，並送立法院審議。至於今年度追加預算，府院也正討論中，據了解，此次追加預算納入中東戰事平抑物價部分，規劃約千億規模，包含油氣、交通運輸等補貼。

政院先前已請各部會盤點追加預算，在立法院上周三讀通過今年度預算後，政院緊接著除提出明年度總預算外，也將提出今年度追加預算。

據了解，今年度追加預算案將包含中東平抑物價措施、軍公教專業及主管加給、國防預算等。

經濟部已向行政院爭取2026年追加預算，以撥補中油和台電。經濟部對於中油和台電撥補規劃是「打包一起看」，包括將中油汽柴油價、桶裝瓦斯、工業用天然氣應調未調部分、未漲足部分，及中油調漲電業氣價致台電發電成本大增部分，考慮由政府撥補。

屆時若定案，中油和台電將各自獲撥補額度，相關額度仍在討論中。追加預算案是否與明年總預算一併在本周行政院會通過，則仍待確認。

中東平抑物價措施還包含運輸補貼，包含國內航空、公路客運票價、計程車油價折讓補貼等，也都一併考量。

至於明年度總預算案，行政院日前已向賴清德總統報告，將於本周四通過行政院會後，送立法院審議，歲出、歲入規模雙雙超過3兆元。

據政院規劃，明年總預算將零舉債、收支平衡，歲入編列3.8兆元，歲出3.6兆元，雙創歷史新高。其中明年證交稅預算編列6,400億元，較今年預算案數大幅擴增1.5倍，成為歲入成長要角。