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人均GDP將逼近5萬美元

經濟日報／ 記者洪安怡翁至威／台北報導

主計總處最新預估，今年平均每人國內生產毛額（GDP）將首度突破4萬美元，達45,332美元，明年更將達49,874美元，逼近5萬美元大關。

行政院長卓榮泰上任時，對於國家經濟發展提出「二上、一下、一平穩」目標，其中一項就是指人均GDP在4萬美元以上，今年可望順利達標，明年也將再邁向新高點。

回顧近年台灣人均GDP成長狀況，2021年首度突破3萬美元大關，來到33,111美元，當時仍落後於日、韓。不過台灣近年受惠於AI紅利，急起直追，2024年人均GDP攀升至34,238美元，已領先日本的33,845美元，略低於南韓的36,079美元。

2025年在半導體與高階製造出口紅利帶動下，台灣人均GDP衝上39,515美元，今年則將首度超越4萬美元。

主計總處分析，當前經濟前景主要有四大不確定因素，首先是美國主要雲端服務業者AI基礎設施建置是否因能源、利率上升影響債務成本、供應鏈產能擴增瓶頸，而改變資本支出規劃。

其次是AI及高速運算應用層面擴大，帶動科技產品及基礎設施之效果；第三是中東情勢發展對能源及原物料供應與其價格影響，及各國財政、貨幣政策之因應；最後是美國301調查等關稅政策動向，及對台美已簽署的對等貿易協定之影響。

GDP 經濟發展

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