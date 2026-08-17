超額儲蓄明年估飆上11兆 占GDP比率近3成 雙創新高

受惠於人工智慧（AI）商機，出口大爆發，主計總處最新預測，台灣今年超額儲蓄將達8.46兆元，明年更將一舉跨過10兆元大關，飆升到11兆元，占國內生產毛額（GDP）比率（超額儲蓄率）將逼近三成，雙雙寫下歷史新高。

「超額儲蓄」是指國民儲蓄毛額扣除國內投資毛額後的差額。觀察近年趨勢，台灣超額儲蓄自2023年起呈現階梯式跳升，從原本3兆元量級，2024年衝破4兆元，2025年接著擴張至5.69兆元。

而根據主計總處日前預測，今年超額儲蓄估將增至8.46兆元，超額儲蓄率達25.13％，更首度預估明年超額儲蓄將再寫新猷，突破11兆元，超額儲蓄率達29.49％，逼近三成。

主計總處今年5月曾預估今年超額儲蓄將破9兆元，但最新預測已下修至8.46兆元，其中國內投資毛額自8.05兆元上修至8.74兆元，反映廠商投資持續；同時國民儲蓄毛額則自17.1兆元上修至17.21兆元。因投資上修幅度高於儲蓄，使超額儲蓄預測值回落至9兆元以下。

至於明年，主計總處預設國內投資毛額將維持在高檔，可望達到9.22兆元水準，將是空前新高，占GDP比率24.72％，仍在相對高檔，季季維持在超過2兆元水準；國民儲蓄毛額更將衝破20兆元大關，明年超額儲蓄達11兆元，與往年已不可同日而語。

值得關注的是，過往外界常以「閒置資金過多」來解讀超額儲蓄，但近年超額儲蓄以驚人速度持續增長，根本原因在於AI動能太驚人。

主計總處官員解釋，超額儲蓄成長的本質原因，在於商品出口呈現高成長，特別是AI需求帶動相關產品出貨暢旺，大幅擴張GDP，國內投資規模持續擴增，反映廠商並未停止布局，但因出口創造的所得增速明顯快於投資進度，才使儲蓄與投資差額進一步擴大。

主計總處預測，明年主要CSP業者雖面臨自由現金流縮減壓力，但AI長期成長趨勢不變，預估資本支出仍續擴增，加上台灣業者因應客戶強勁需求，加速開出高階產能，出口動能可望延續，預測明年商品出口將達1兆725億美元，年增18.7％，進口7,923億美元，年增15.23％。