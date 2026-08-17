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貨櫃三雄本季業績續旺

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

貨櫃航運第3季進入傳統旺季，北美線年節備貨需求升溫，加上中東地緣政治、港口壅塞、巴拿馬運河限制及航商空班持續壓縮有效運力，運價有望維持高檔。長榮、陽明萬海均看好旺季需求支撐，貨櫃三雄第3季營運有望延續第2季成長動能。

最新上海出口貨櫃運價指數（SCFI）報3,355.24點，周漲2.41%，連續第三周走揚。主要航線中，遠東至美西每FEU運價6,714美元、周漲3.55%；遠東至美東9,568美元、周漲2.99%，北美線漲勢強勁。歐洲線則因8月運力逐步回升，運價小幅修正。

物流業者指出，目前整體貨量仍有旺季備貨需求支撐，地緣政治及港口壅塞則拉長船舶周轉時間。短期運價即使受到颱風跳港等因素干擾，市場仍可望維持高檔。

萬海表示，中東局勢雖干擾部分航道並推升燃油成本，但全球貨櫃航運供需結構仍相對穩健，SCFI明顯高於年初，租船市場也維持熱絡。船舶供給偏緊，加上港口及陸路物流壅塞未完全排除，將持續牽制有效運力。

陽明指出，第3季歐美航線進入傳統旺季，出貨動能可望支撐市場正向發展，但仍須觀察上海及歐洲港口壅塞情況。長榮則表示，下半年仍須留意總體經濟及地緣政治變化，並依市場需求彈性調整航線與運力布局。

財報表現提供營運支撐。長榮第2季稅後純益160.3億元、年增46.3%，EPS 7.41元；上半年EPS 11.24元，為三雄中唯一賺逾一股本。萬海第2季稅後純益年增972%，上半年EPS 6.84元；陽明第2季稅後純益年增482%，上半年EPS 2.05元。

貨櫃 運價 巴拿馬運河 陽明 萬海

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