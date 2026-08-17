聽新聞
0:00 / 0:00

最低工資月薪連11漲？預期明年調幅逾5% 將衝破30K

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
最低工資月薪有望衝破30K。聯合報系資料照
最低工資月薪有望衝破30K。聯合報系資料照

最低工資月薪有望衝破30K。勞動部最快9月召開最低工資審議會，拍板明年最低工資，綜合考量K型經濟發展、改善低薪現象政策目標等，明年最低工資有望採高調幅，估將超過5%，將是連11漲。

今年最低工資月薪已調升至29,500元，時薪調升至196元，若明年調升5%，最低工資月薪將來到30,975元、調升1,475元，突破每月3萬元；時薪也將調升10元至206元。一旦月薪調幅達5.08%以上，月薪甚至將達31K。

主計總處日前上修2026年經濟成長率至11.05%、消費者物價指數（CPI）年增率為2.07%。長年來勞資對最低工資調幅的默契是：CPI年增率足額反映，經濟成長率勞資共享。若依此推估，明年調幅將高達7.6%，但隨著K型經濟發展，勞資雙方都同意檢討經濟成長率共享份額。

在日前召開的最低工資諮詢會上，據悉，勞團已表態，考量當前K型經濟、產業發展不均，勞方對於經濟成長率的分享可以不必一半一半，但爭取分配三分之一經濟成長果實，若加上CPI漲幅，當時已提出明年調升5.08%。而今，主計總處上修明年經濟成長率為11.05%，CPI年增率2.07%，勞團訴求明年調幅應拉高至5.7%。

另一方面，熟悉內情高層官員說，經濟成長率並非「最低工資法」應參採指標，而是得參採指標，已指示勞動部須檢視「得」參採的十項指標。據了解，勞動部現著重在國內貧富差距擴大至6.71倍的家庭收支、各業勞工平均薪資等；該人士強調，經濟成長率不是「最主要的數據」。

主計總處表示，今年上半年實質總薪資增幅1.8%，可能是電子業調幅拉高平均，低薪族群恐難從經濟成長中獲益。

最低工資 月薪 勞動部 時薪

延伸閱讀

若明年最低工資突破3萬元 「這些」本國服務業勞工有望受惠

114年平均年所得續創高 未滿30歲青年58.7萬元

減稅小確幸又來了！基本生活費可望調升至22萬元

技能檢定收費116年將全面調漲 術科平均漲248元

相關新聞

最低工資月薪連11漲？預期明年調幅逾5% 將衝破30K

最低工資月薪有望衝破30K。勞動部最快9月召開最低工資審議會，拍板明年最低工資，綜合考量K型經濟發展、改善低薪現象政策目標等，明年最低工資有望採高調幅，估將超過5%，將是連11漲。

貨櫃三雄本季業績續旺

貨櫃航運第3季進入傳統旺季，北美線年節備貨需求升溫，加上中東地緣政治、港口壅塞、巴拿馬運河限制及航商空班持續壓縮有效運力，運價有望維持高檔。長榮、陽明及萬海均看好旺季需求支撐，貨櫃三雄第3季營運有望延續第2季成長動能。

人均GDP將逼近5萬美元

主計總處最新預估，今年平均每人國內生產毛額（GDP）將首度突破4萬美元，達45,332美元，明年更將達49,874美元，逼近5萬美元大關。

政院追加千億預算穩物價

行政院會預計周四（20日）通過明年度中央政府總預算案，並送立法院審議。至於今年度追加預算，府院也正討論中，據了解，此次追加預算納入中東戰事平抑物價部分，規劃約千億規模，包含油氣、交通運輸等補貼。

趙姬違約…監理漏洞浮現！經濟部、金管會卻各說各話

國內包租代管龍頭兆基屋管關係企業發行的公司債爆發兌付風波，也讓非公開發行公司私募公司債的監理漏洞浮上檯面。相較公開發行公司受到金管會監理，非公發公司私募公司債主要回歸「公司法」規範，沒有發債總額上限，私募時也免除部分獲利能力要求，主管機關更無需在企業拿到投資人的錢之前進行實質審查。

最低工資採高調幅 明年有望升逾5%

勞動部最快九月召開最低工資審議會，邀請勞資政學四方討論並拍板明年最低工資調幅。儘管主計總處預測今年台灣經濟成長率高達百分之十一點○五，但考量台灣Ｋ型經濟發展，據了解，勞資雙方都同意檢討經濟成長率分配份額，另政府盼改善本國低薪現象，明年最低工資有望採高調幅，預估超過百分之五，將呈連續十一年調升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。