最低工資月薪連11漲？預期明年調幅逾5% 將衝破30K

最低工資月薪有望衝破30K。勞動部最快9月召開最低工資審議會，拍板明年最低工資，綜合考量K型經濟發展、改善低薪現象政策目標等，明年最低工資有望採高調幅，估將超過5%，將是連11漲。

今年最低工資月薪已調升至29,500元，時薪調升至196元，若明年調升5%，最低工資月薪將來到30,975元、調升1,475元，突破每月3萬元；時薪也將調升10元至206元。一旦月薪調幅達5.08%以上，月薪甚至將達31K。

主計總處日前上修2026年經濟成長率至11.05%、消費者物價指數（CPI）年增率為2.07%。長年來勞資對最低工資調幅的默契是：CPI年增率足額反映，經濟成長率勞資共享。若依此推估，明年調幅將高達7.6%，但隨著K型經濟發展，勞資雙方都同意檢討經濟成長率共享份額。

在日前召開的最低工資諮詢會上，據悉，勞團已表態，考量當前K型經濟、產業發展不均，勞方對於經濟成長率的分享可以不必一半一半，但爭取分配三分之一經濟成長果實，若加上CPI漲幅，當時已提出明年調升5.08%。而今，主計總處上修明年經濟成長率為11.05%，CPI年增率2.07%，勞團訴求明年調幅應拉高至5.7%。

另一方面，熟悉內情高層官員說，經濟成長率並非「最低工資法」應參採指標，而是得參採指標，已指示勞動部須檢視「得」參採的十項指標。據了解，勞動部現著重在國內貧富差距擴大至6.71倍的家庭收支、各業勞工平均薪資等；該人士強調，經濟成長率不是「最主要的數據」。

主計總處表示，今年上半年實質總薪資增幅1.8%，可能是電子業調幅拉高平均，低薪族群恐難從經濟成長中獲益。