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若明年最低工資突破3萬元 「這些」本國服務業勞工有望受惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
服務業勞工不少貼近最低工資，未來最低工資持續調升，這類族群雇主也必須跟著調薪。記者林俊良／攝影
服務業勞工不少貼近最低工資，未來最低工資持續調升，這類族群雇主也必須跟著調薪。記者林俊良／攝影

2027年最低工資調幅將出現高調幅，產業界擔憂衝擊傳產、中小企業及服務業，在7月底最低工資諮詢會上，工總常務理事何語要求勞動部應就各行各業對經濟成長率貢獻度做出分析，作為最低工資決策參考。

勞團也支持工總的提案。全產總理事長戴國榮表示，當前K型經濟發展，貢獻大的是出口的AI及半導體，但其他產業，包括內需及服務業恐怕沒有這麼好的景氣；勞團了解，經濟成長率要勞資各分一半，也不太可能，但主張要有合理分配，這需要勞動部做進一步研析。

戴國榮坦言，調升最低工資，九人以下的微型企業負擔會較重，政府恐要提供薪資補貼，繼續予以支持。

一位產業界人士表示，若明年最低工資調薪5%以上，對製造業影響主要是在移工薪資成本增加，製造業勞工貼近最低工資人數不多，整體來說，對大型企業影響不大，但對中小企業則仍有衝擊。

然而，服務業勞工不少貼近最低工資，根據勞動部職類別薪資調查，包括洗衣熨燙工、建築清潔工、房務人員及遊樂場所服務員、收票員，收銀員、餐飲服務人員、美髮美容及造型設計人員、按摩師等，都是貼近最低工資，月薪約3.1萬至3.2萬元之間，未來最低工資持續調升，這類族群雇主也必須跟著調薪。

最低工資 服務業 勞動部

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