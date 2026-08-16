經濟成長超狂、改善國內低薪 估最低工資明年調升逾5%

勞動部最快在9月召開最低工資審議會，邀請勞資政學四方討論並拍板2027年最低工資調幅。儘管主計總處預測今年台灣經濟成長率高達11.05%，但考量台灣K型經濟發展，據了解，勞資雙方都同意檢討經濟成長率分配分額，另政府政策盼改善本國低薪現象，明年最低工資有望採高調幅，預估超過5%，將呈連續11年調升。

2026年最低工資月薪已調升至29,500元，時薪調升至196元，行政院長卓榮泰多次重申，明年最低工資將會超過3萬元，達成前總統蔡英文「夢想數字」。若以明年調升5%並取整數，最低工資月薪將來到30,975元、調升1,475元；時薪206元，調升10元。若調升5.08%，月薪來到31,000元。

主計總處日前上修2026年經濟成長率至11.05％、消費者物價指數（CPI）年增率為2.07％；長年來勞資對最低工資調幅，雙方默契是：CPI年增率足額反映，經濟成長率勞資共享。若依此推估，明年調幅將會高達7.6%。但隨著K型經濟發展，勞資雙方都有同意檢討經濟成長率共享分額。

在7月27日召開最低工資諮詢會上，據了解，勞團已表態，考量當前K型經濟、產業發展不均，勞方對於經濟成長率的分享可以不必一半一半，但爭取分配三分之一經濟成長果實，若加上CPI漲幅，當時已提出明年調升5.08%。而今，主計總處上修明年經濟成長率為11.05%，CPI年增率2.07%，勞團訴求明年調幅應拉高至5.7%。

另一方面，「不能只看GDP」，熟悉內情高層官員說，經濟成長率並非「最低工資法」的應參採指標，而是得參採指標，已指示勞動部必須將「得」參採的十項指標一一檢視。據了解，勞動部現著重在國內貧富差距擴大至6.71倍的家庭收支、勞工平均薪資等指標上；該人士強調，經濟成長率不是「最主要的數據」。據主計總處說法，今年上半年實質總薪資增幅1.8%，較過去平均調幅增加，但很可能是電子業調幅拉高平均，低薪族群恐難從經濟成長中獲益。

據了解，隨著最低工資已連10年調升，明年最低工資將突破3萬元，此趨勢已經追上部分本國勞工薪資，例如派遣工、清潔工、洗衣工，並且距全國薪資中位數的差距也漸縮小，簡言之，未來持續調升最低工資，將會直接拉抬本國勞工薪資，用政策直接改善低薪；這也意味著，從支配所得、增加基層勞工薪資等指標考量，明年調幅也不會低。

最低工資10項得參採指標，包括勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額（GDP）及成本構成之分配比率、民生物價及生產者物價變動狀況、各業產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況、以及最低生活費等。

截至目前，最低工資已連10年調漲，每月最低工資由2016年的20,008元調漲至2026年的29,500元，漲幅為47.4%；每小時最低工資也由120元調漲至196元，漲幅為63.3%。明年確定調升，將呈連11年調漲。