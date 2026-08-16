經部啟動玩具檢驗總動員！若未完成檢驗程序就上市 最高可罰200萬

國內外玩具種類繁多且推陳出新，可能衍生各種不同使用上的風險。經濟部標準檢驗局表示，將持續蒐集國際標準發展趨勢，評估新興商品特性及可能衍生之危害性，滾動檢討檢驗規定；同時也會每年均辦理市場檢查及購樣檢測，尤其將新興流行性玩具列為重點查驗對象，若發現未完成檢驗程序，處以新台幣20萬元至200萬元罰鍰。

為確保玩具買得安心、用得安全，經濟部標準局及智慧局將聯合進行玩具檢驗，由標準局針對玩具檢驗規範與管理制度；智慧局則著重商標及著作權相關規定。

標準局說明，依國家標準對玩具之定義，凡設計、製造、銷售、陳列或標示供 14 歲以下兒童玩耍遊戲之產品均稱之為玩具。目前已依國家標準將31類玩具列為應施檢驗範圍，於進口或出廠前須符合檢驗規定，貼有商品安全標章，方能進入國內銷售。主要檢驗項目包括：化學性，如塑化劑、重金屬；機械物理性，如小物件、銳邊；電驅動性，如短路、絕緣保護；生物性，如生菌數；及警告標示文字等，以確保玩具的安全性，降低兒童使用風險。

標準局強調，對於市面上流通商品，每年均辦理市場檢查及購樣檢測，尤其將新興流行性玩具列為重點查驗對象。如發現未完成檢驗程序，處以新台幣20萬元至200萬元罰鍰，倘違規商品總價未達新台幣10萬元者，得處新台幣1萬元至10萬元罰鍰，並限期回收改正，屆期未回收改正，再處新台幣10萬元至100萬元罰鍰。

標準局指出，針對國外公布之瑕疵玩具商品資訊，如美國CPSC、歐盟Safety Gate等，均於該局「商品安全資訊網」揭露，並通報衛生福利部，提醒民眾及相關托育單位立即停止使用，另要求國內電商平台預防性下架，避免不安全玩具流通使用，共同建立兒童安全防護網。

標準局進一步表示，面對玩具種類繁多且推陳出新，可能衍生各種不同使用上的風險，將持續蒐集國際標準發展趨勢，評估新興商品特性及可能衍生之危害性，滾動檢討檢驗規定，強化保障兒童使用安全。

針對智慧財產權保護部分，智慧局特別提醒，玩具本體或外包裝上，若是印製未獲授權的美術圖案，即屬著作權法上的盜版品，輸入或販售這些盜版品，可能涉及侵害著作權；如未經商標權人同意，於商品上使用相同或近似註冊商標，也可能涉及侵害商標權，而且這樣的盜版玩具品質堪慮。民眾如發現疑似侵權商品，可檢附相關事證，向內政部警政署刑事警察局智慧財產權偵查大隊、各地方警察機關、派出所或撥打110專線報案。

經濟部呼籲各界應支持正版授權的玩具，共同保護智慧財產權。同時購買時應選購貼有商品安全標章、完整中文標示及符合孩童適用年齡的玩具。使用前，應詳細閱讀中文標示及警語；孩童使用玩具時，勿讓其啃咬，以免攝入有害物質，並留意小物件、磁鐵、電池、繩帶及銳邊尖端等潛在風險；使用後，應提醒孩童洗手清潔，並檢視玩具完整性，如發現破損、零件鬆脫或其他異狀，立即停止使用。