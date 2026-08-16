114年平均年所得續創高 未滿30歲青年58.7萬元

台灣經濟成長表現亮麗，拉動國人平均年所得續創新高。主計總處最新家庭收支調查顯示，114年國人平均年所得為新台幣76.3萬元，且各年齡層所得收入均創歷年新高，其中未滿30歲青年平均年所得升至58.7萬元。

根據主計總處最新公布的家庭收支調查，114年每戶家庭可支配所得平均數為121萬元，年增3.9%，中位數為101.8萬元，年增3.4%；剔除戶量因素後，每人可支配所得平均數為45萬元，較113年增7.4%，中位數為36.7萬元，成長3.2%。

主計總處參事李佳航表示，114年經濟持續成長、勞動市場穩定、失業率下降，加上最低工資調升，帶動各所得分位組所得均增加，不過，最高所得組增幅仍大於最低所得組。

主計總處同步揭露114年所得收入者平均每人所得收入為76.3萬元，且各年齡層所得收入全數呈現正成長，改寫新高紀錄。

進一步觀察未滿30歲的青年所得表現，114年平均年所得升至58.7萬元，和113年的55.9萬元相比，成長達5%。

至於其餘年齡層，30至34歲平均年所得收入為77萬元，35至39歲為86萬元，40至44歲為95.9萬元，45至54歲為98.2萬元，55至64歲為88.6萬元，65歲以上則是50.2萬元。