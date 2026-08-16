快訊

移工受暴卻被迫道歉 她10年陪伴看見庇護最無力困境

兩岸觀策／後備軍人只想免召 從漢光看全民防衛困境

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦！專家示警中國多1機會

聽新聞
0:00 / 0:00

114年平均年所得續創高 未滿30歲青年58.7萬元

中央社／ 記者潘姿羽台北16日電
主計總處最新家庭收支調查顯示，114年國人平均年所得為新台幣76.3萬元。圖／聯合報系資料照 黃仲裕
主計總處最新家庭收支調查顯示，114年國人平均年所得為新台幣76.3萬元。圖／聯合報系資料照 黃仲裕

台灣經濟成長表現亮麗，拉動國人平均年所得續創新高。主計總處最新家庭收支調查顯示，114年國人平均年所得為新台幣76.3萬元，且各年齡層所得收入均創歷年新高，其中未滿30歲青年平均年所得升至58.7萬元。

根據主計總處最新公布的家庭收支調查，114年每戶家庭可支配所得平均數為121萬元，年增3.9%，中位數為101.8萬元，年增3.4%；剔除戶量因素後，每人可支配所得平均數為45萬元，較113年增7.4%，中位數為36.7萬元，成長3.2%。

主計總處參事李佳航表示，114年經濟持續成長、勞動市場穩定、失業率下降，加上最低工資調升，帶動各所得分位組所得均增加，不過，最高所得組增幅仍大於最低所得組。

主計總處同步揭露114年所得收入者平均每人所得收入為76.3萬元，且各年齡層所得收入全數呈現正成長，改寫新高紀錄。

進一步觀察未滿30歲的青年所得表現，114年平均年所得升至58.7萬元，和113年的55.9萬元相比，成長達5%。

至於其餘年齡層，30至34歲平均年所得收入為77萬元，35至39歲為86萬元，40至44歲為95.9萬元，45至54歲為98.2萬元，55至64歲為88.6萬元，65歲以上則是50.2萬元。

年所得 青年 主計總處

延伸閱讀

基本生活費擬升至22萬 四口之家明年報稅至少省1400元

減稅小確幸又來了！基本生活費可望調升至22萬元

大戶最高刷卡繳稅金額逾26億 1%大戶包辦過半稅額反映國內所得K型化

基本生活費擬升至22萬 減稅有望

相關新聞

114年平均年所得續創高 未滿30歲青年58.7萬元

台灣經濟成長表現亮麗，拉動國人平均年所得續創新高。主計總處最新家庭收支調查顯示，114年國人平均年所得為新台幣76.3萬...

企業短期融資利率單月飆近1個百分點 IT業旺季資金壓力大增

企業短期融資利率單月飆升近1個百分點，IT業旺季資金壓力加劇；市場資金緊縮壓力升溫，央行後續政策受關注。

本周台股／漲7千點進入回升階段？一原因免愁交易量

台北股市上周連續走高，一度破4萬6000點，周五短線震盪後失守，終場以4萬5811點作收，周指數上漲1585點，漲幅3.58％，周K線連兩紅；成交量雖然逐步放大至日均量9676億，但仍略遜於前波高點成交量。本波從7月30日最低點3萬9404點至8月14日高點4萬6402點，已漲7千點，進入回升階段的指數，是否將受困於市場交易量能？

外銷訂單可望連18紅 經部預期7月金額上看955億美元、年增57%

經濟部於20日發布7月外銷訂單金額統計。受惠於AI供應鏈接單強勁，經濟部預估7月接單金額約935億至955億美元，年增54.5%至57.8%，將呈連續第18個月正成長走勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。