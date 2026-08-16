114年家庭可支配所得竹市160.4萬居冠 竹縣超車北市

主計總處最新家庭收支調查出爐，114年全體家庭平均每戶可支配所得為新台幣121萬元，續創歷史新高。以縣市別來看，新竹市穩坐冠軍、以160.4萬元稱霸，新竹縣以156.9萬元的表現超車台北市、躍居第二，台北市退居第三，每戶可支配所得平均為155.4萬元。

根據主計總處最新公布的家庭收支調查，114年每戶家庭可支配所得平均數為121萬元，年增3.9%且續創歷史新高。

細看各縣市可支配所得排名，新竹縣市坐擁新竹科學園區，高科技產業聚落完整，近年又受惠AI商機升溫，家庭可支配所得持續位居全台前段班。新竹市達160.4萬元、排名第一，且較113年的150.3萬元成長6.7%，增幅顯著；新竹縣以156.9萬元排名第二，和113年的148.1萬元相比，也有明顯成長。

台北市作為首都，是政經金融中心，其長期家庭可支配所得名列前茅，114年為155.4萬元，優於113年的148.5萬元。

六都當中，台北市、新北市、桃園市、台中市的平均每戶可支配所得均高於總平均121萬元，不過台南市、高雄市分別為104.4萬元、120.6萬元，低於平均值。

主計總處也公布，114年全體家庭平均每戶消費支出92萬元，較113年增3.6%；平均每戶儲蓄29萬元，較113年增4.9%。