聽新聞
0:00 / 0:00

美國民生消費意外轉弱 美股高點回落

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國消費數據意外下滑，美國股市十四日從歷史高點回落。未來一周須關注零售業者陸續公布的業績，是否透露美國經濟可能比預期弱的跡象。至於半導體股能否續漲，則須觀察輝達月底財報能否支撐目前價位。

美國八月密西根大學消費者信心指數初值降至五十一，低於市場預估的五十五；七月零售銷售更寫下一年多來最大降幅。就業、通膨和消費數據同步降溫，推估聯準會（Fed）九月維持利率不變的機率增至近百分之七十，高於一周前的百分之五十六。

eToro分析師肯威爾表示，以經濟疲弱作為避免升息一碼的代價不低，美國經濟若要保持韌性，消費者也必須撐得住。

ＬＳＥＧ資料顯示，約百分之八十五已公布財報的標普五百企業獲利優於預期；排除谷歌母公司Alphabet和亞馬遜按市價認列的投資收益後，整體獲利仍成長百分之卅二點七。FactSet的另一項統計則顯示，納入實際結果及預測後，第二季獲利成長率約達百分之五十，可能創二○二一年第二季以來最高。

市場本周將關注類比晶片業者亞德諾半導體（Analog Devices）財報，觀察工業、汽車及消費電子晶片需求；下周則觀察輝達財報，則是檢驗ＡＩ算力需求、資料中心支出及整體半導體行情的關鍵。

消費面也將接受考驗。沃爾瑪、Target、家得寶、Lowe's及ＴＪＸ等大型零售商本周公布財報，可望進一步說明高油價和通膨如何影響美國家庭。市場尤其關注高所得消費者能否繼續支撐經濟，以及低所得家庭的壓力是否進一步惡化。

美股 消費 財報

延伸閱讀

美國消費轉弱 美股自歷史高點回落、半導體後市聚焦月底輝達財報

美升息壓力驟降！CPI 降溫、財報報喜 中長線可期

台積電ADR陷多空分歧 下周開盤前先回顧這五件國際大事

美7月零售銷售意外月減0.6% 消費降溫恐成經濟警訊

相關新聞

日銀最快9月升息 日圓有機會走升？

為阻止日本政府賣美債，美國罕見與日本協防日圓匯率，日圓匯價貶勢止步一六四兌一美元，短期內回升至一五五至一六○之間震盪，日圓對台幣的甜甜價已甜到蛀牙，不少台灣人從○點二五元一路買到○點二元，累積已達數百萬甚至數千萬日圓在手，如何不在匯率操作上慘賠？專家建議，投資日圓級別的共同基金或ＥＴＦ（指數股票型基金），慢慢彌補匯率損失。

弱勢日圓出口紅利下降 日本國內通膨壓力日增

日本過去長期被視為出口導向經濟體，日圓貶值會讓日本企業開心，因為日圓貶值可以帶來出口競爭力。不過，隨著日本企業的生產基地逐漸移往海外，日圓貶值所帶來的效益已經開始縮小。

美13F報告出爐！科技持股買賣力道相當 專家：對企業獲利看法分歧

美國最新一季的「十三Ｆ持倉報告」陸續出爐，報告顯示，多數機構投資人今年第二季對半導體、人工智慧（ＡＩ）基礎設施及大型科技股略有減碼，市場買賣力道呈現拉鋸，對產業未來缺乏明顯共識。

美國民生消費意外轉弱 美股高點回落

美國消費數據意外下滑，美國股市十四日從歷史高點回落。未來一周須關注零售業者陸續公布的業績，是否透露美國經濟可能比預期弱的跡象。至於半導體股能否續漲，則須觀察輝達月底財報能否支撐目前價位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。