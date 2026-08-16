美國民生消費意外轉弱 美股高點回落

美國消費數據意外下滑，美國股市十四日從歷史高點回落。未來一周須關注零售業者陸續公布的業績，是否透露美國經濟可能比預期弱的跡象。至於半導體股能否續漲，則須觀察輝達月底財報能否支撐目前價位。

美國八月密西根大學消費者信心指數初值降至五十一，低於市場預估的五十五；七月零售銷售更寫下一年多來最大降幅。就業、通膨和消費數據同步降溫，推估聯準會（Fed）九月維持利率不變的機率增至近百分之七十，高於一周前的百分之五十六。

eToro分析師肯威爾表示，以經濟疲弱作為避免升息一碼的代價不低，美國經濟若要保持韌性，消費者也必須撐得住。

ＬＳＥＧ資料顯示，約百分之八十五已公布財報的標普五百企業獲利優於預期；排除谷歌母公司Alphabet和亞馬遜按市價認列的投資收益後，整體獲利仍成長百分之卅二點七。FactSet的另一項統計則顯示，納入實際結果及預測後，第二季獲利成長率約達百分之五十，可能創二○二一年第二季以來最高。

市場本周將關注類比晶片業者亞德諾半導體（Analog Devices）財報，觀察工業、汽車及消費電子晶片需求；下周則觀察輝達財報，則是檢驗ＡＩ算力需求、資料中心支出及整體半導體行情的關鍵。

消費面也將接受考驗。沃爾瑪、Target、家得寶、Lowe's及ＴＪＸ等大型零售商本周公布財報，可望進一步說明高油價和通膨如何影響美國家庭。市場尤其關注高所得消費者能否繼續支撐經濟，以及低所得家庭的壓力是否進一步惡化。