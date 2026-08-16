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企業短期融資利率單月飆近1個百分點 IT業旺季資金壓力大增
市場資金緊縮壓力升溫，企業短期融資成本短短一個月內大幅攀升，引發實體產業「資金被排擠」疑慮，市場關注央行後續貨幣政策，並建議央行適度調降存款準備率，直接釋放銀行可貸資金，降低金融機構流動性壓力，讓資金重新回到企業營運及實體投資。
市場人士指出，7月企業30至60天短期借款利率約在1.8%至1.9%，8月已快速升至2.6%至2.8%，單月增加近1個百分點，對正值營運旺季、資金需求強勁的IT產業形成明顯壓力。
銀行近期積極搶資金，反映金融市場流動性吃緊。銀行對存款資金需求升高，券商同樣面臨資金壓力，除向銀行融資，也頻繁發行公司債籌資，使整體市場資金供給更加緊俏。
中央銀行近期標售2年期可轉讓定期存單、國庫券及公債利率同步走高，其中2年期NCD加權平均得標利率達1.663%，近20年新高。
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