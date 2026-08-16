外銷訂單可望連18紅 經部預期7月金額上看955億美元、年增57%

經濟部於20日發布7月外銷訂單金額統計。受惠於AI供應鏈接單強勁，經濟部預估7月接單金額約935億至955億美元，年增54.5%至57.8%，將呈連續第18個月正成長走勢。

經濟部表示，今年下半年不僅AI需求仍強勁，還有消費電子產品上市加持，按往年慣例，下半年進入接單旺季，表現會比上半年更好，有望月月都維持在900億美元以上，若消費性電子產品銷售佳，還有機會上看千億美元。

據經濟部統計，6月外銷訂單金額為952.6億美元，創歷年單月新高，年增59.4%，表現優於預期；官員表示，主要是電子產品及資訊通信產品接單強勁，前者受惠記憶體接單增加且價格上揚，推升整體訂單金額，後者則因筆電訂單成長。

官員分析，隨AI相關應用深化，供應鏈愈牽愈廣，部分電子零組件廠甚至來不及擴充產能，「AI熱度持續不減」。包括台灣晶圓代工、美國晶片大廠、荷蘭主要設備商等，其財報都優於預期，並且調升未來展望。

官員分析，儘管現有地緣政治推升物價上漲，但這主要衝擊在消費端，而這波AI浪潮主要是企業端大舉投入AI基礎建設，之後才會進一步發展消費端產品，因此全球主要預測機構雖下修全球經濟成長率，但只有亞洲、特別是台灣未被下修，主要就是亞洲及台灣在AI供應鏈優勢。

經濟部統計指出，今年第2季接單金額2,721.9億美元，創歷年單季新高，年增51.6%；今年上半年接單金額5,041.0億美元，創歷年同期新高，年增50.9%。

台灣AI訂單強強滾，主要反映在資訊通信產品及電子產品。經濟部統計指出，6月資訊通信產品接單341.5億美元，創歷年同月新高、歷年單月第二高，年增81.9%，包括伺服器、網通產品接單動能維持強勁，加上筆電訂單成長；上半年1,801.4億美元，較上年同期增85.1%。

統計指出，6月電子產品接單405億美元，創歷年單月新高，年增79.9%，主因是IC製造、晶片通路、記憶體等接單增加；上半年2,092.4億美元，較上年同期增60.4%。