外資本周買超2,061億 狂掃力積電31萬張 還有2檔傳產股也大買

台股14日收45,811點，下跌210點，46,000點大關得而復失，本周指數上漲1,585點， 漲幅3.58%，三大法人及外資本周天天買超，外資積極回補，本周合計買超2,061億元，統計外資單周買賣超個股，買盤最愛力積電（6770），高居外資周買超個股冠軍，值得注意的是，華新及中鋼也吸引外資買盤青睞，擠進外資周買超前十名個股名單。

據證交所統計，三大法人連續5個交易日買超，合計買超2,637億元，尤以外資最積極回補，連續5個交易日合計買超2,061億元，投信及自營商則小幅買超146、430億元。

統計外資本周買超前十名個股，電子股占8檔，包括記憶體、老AI（人工智慧）、面板及晶圓代工股等，但其中有2檔傳產股入榜，分別是華新及中鋼；記憶體股有3檔，其中，力積電高居外資本周買超個股第一名，合計買超31萬6,382張；買超華邦電達94,557張；買超南亞科63,676張。

統計外資本周賣超前十名個股，航空雙雄、被動元件、金融股都遭外資大賣，賣超華航14萬7,201張最多；長榮航也遭外資賣超33,684張；另外，賣超友達60,877張；國巨及華新科也齊遭外資賣超。

台股本周在外資大舉回補下持續反彈，集中市場指數14日終場收在45,811點，全周上漲1,585點，周漲幅3.58%。值得注意的是，外資連續5個交易日站在買方，單周買超2,061億元，買盤除鎖定記憶體、半導體等AI相關族群外，華新、中鋼兩檔傳產股也擠進外資買超前十大，顯示外資回補行情已不再侷限於電子股。

據證交所統計，三大法人本周連續5個交易日買超，合計買超2,637億元，其中外資最為積極，5個交易日合計買超2,061億元，投信及自營商也同步站在買方，分別買超146億元及430億元，形成三大法人全面回補格局。

外資本周最愛力積電 狂掃31.6萬張

從外資本周買超個股來看，力積電以31萬6,382張高居買超冠軍，買超張數遠遠領先其他個股，成為最積極回補標的。

排名第二的是華新，單周買超11萬667張；第三名為仁寶，買超10萬8,095張；記憶體族群的華邦電則以9萬4,557張排名第四。值得注意的是，傳產股的中鋼與華新本周也雙雙擠進前十名。

其他買超前十大還包括南亞科6萬3,676張、英業達5萬4,503張、群創4萬7,286張、宏碁3萬9,711張及聯電3萬9,653張。

從榜單結構來看，外資本周買盤仍明顯圍繞記憶體、晶圓代工、AI伺服器及電子零組件布局，但華新、中鋼的強勢回補，則透露資金開始向電子以外的大型權值及景氣循環股擴散。

航空、金融遭提款 華航被賣近15萬張

反觀外資賣超榜，華航以14萬7,201張的賣超量高居第一，成為外資本周提款最多的個股；臺企銀遭賣超7萬979張，友達賣超6萬877張，合庫金賣超5萬1,956張，寶雅賣超4萬5,832張。

金融股也成為外資調節重心，玉山金遭賣超4萬4,859張、華南金賣超3萬3,800張；航空股長榮航也遭賣超3萬3,684張。此外，國巨賣超3萬2,073張、華新科賣超2萬8,178張，也同步出現在外資賣超前十大。

外資「大買力積電、大賣華航」資金風向正在變

整體觀察，外資本周呈現大幅回補、選股明確的操作風格，一方面大舉加碼力積電、華邦電、南亞科等記憶體股，另一方面也布局華新、中鋼等大型傳產股；至於航空、金融及電子股中的被動元件雙雄則遭到調節。

在台股指數一周大漲1,585點後，外資是否持續回補，將成為下周盤勢能否再戰46,000點甚至前高的重要觀察指標。從本周買賣超榜單來看，AI、記憶體主軸仍在，但資金已開始向大型傳產股擴散，台股後續主流族群是否出現明顯輪動，將是接下來的關注焦點。