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外資回流…台幣強升 將測試31.8元

聯合報／ 記者任珮云、編譯季晶晶／綜合報導
新台幣匯率本周在外資大舉匯入帶動下走升。聯合報系資料照
新台幣匯率本周在外資大舉匯入帶動下走升。聯合報系資料照

新台幣匯率本周在外資大舉匯入帶動下走升，昨日以卅二點一五元、升值一點八分開出，盤中最高升至卅一點九九一元，惟午後外資部分轉為匯出，匯價拉回卅二元附近震盪，終場以卅二點○四六收盤，升值一點二二角，全日高低價差一點五九角，成交量卅點七億美元。

累計本周新台幣升值二點四二角，升幅百分之○點七六，周線連續第三周收紅。外資本周積極回補台股，成為新台幣升值最主要推力。

彭博引述摩根士丹利（大摩）報告指出，外資台股資金流改善、股利匯出效應近尾聲，加上美元兌新台幣處於相對高點，可能吸引出口商進一步將外匯收入兌成新台幣，建議可逐步建立美元兌新台幣的空頭部位，押注新台幣走升。

大摩策略師團隊表示，新台幣匯率第三季以來走勢偏弱，主因大規模股利匯出及外資賣超台股導致資金外流，但目前這兩項不利因素都開始緩解。出口商已在美元兌新台幣處於高檔時賣出美元，此一趨勢可望持續。

展望下周，匯銀預估，新台幣匯率可能在卅一點八至卅二點三元間震盪，卅二元關卡是關鍵。需觀察壽險業海外投資等大型美元買盤是否進場；若外資續買台股、美元指數持續走弱，且市場買盤不足，不排除新台幣會測試卅一點八元。

值得注意的是，央行近期並未刻意阻止新台幣升值，而是以提供市場流動性、降低匯率過度波動為主要策略，讓匯率反映外資進出及國際美元走勢。

匯銀分析，美國最新通膨數據符合預期、就業數據轉弱，市場對聯準會政策轉趨寬鬆預期升溫，也壓抑美元表現。在八月底全球央行年會前，聯準會釋放過度鷹派訊息機率不高，美元短線仍可能面臨壓力。

外資 新台幣匯率 通膨 央行 台股

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