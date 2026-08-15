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基本生活費擬升至22萬 減稅有望

聯合報／ 記者胡順惠／台北報導

主計總處昨公布一一四年「每人可支配所得中位數」為卅六點七萬元，依此推估，今年每人基本生活費可望調升至廿二萬元，較去年的廿一點三萬元增加七千元，連續第九年調高，明年五月申報綜所稅即可適用，初估逾兩百萬戶受惠，且多口之家可望有感省稅。

主計總處每年公布當年度家庭收支調查，其中「每人可支配所得中位數」乘上百分之六十即為「基本生活費」，代表每人維持基本生活所需的費用，依納保法規定，基本生活費不課稅。

基本生活費是按「人頭數」計算，納稅義務人、配偶及受扶養親屬都可計入，因此家庭人口數越多，基本生活費總額越高，也越有機會產生基本生活費差額，享有額外減稅利益。

若以夫妻及二名未成年子女的四口之家試算，單就基本生活費調升來看，明年報稅可多扣兩萬八千元。

若家庭綜合所得淨額落在六十一萬元以下、適用百分之五稅率，可望省稅一千四百元；若家庭綜合所得淨額介於六十一萬元至一百三十八萬元、適用百分之十二稅率，則可望省稅約三三六○元。不過，實際基本生活費金額與受惠人數，還是要以財政部年底公告為準。

另外，明年五月申報二○二六年度綜合所得稅時，每名未成年子女免稅額也將由十點一萬元提高至十五點一五萬元，增加五點○五萬元。不過，免稅額本身也是基本生活費差額的比較項目，因此兩項減稅利益不能直接相加，實際可扣除金額仍須依家庭申報情況計算。

無扶養親屬的單身小資族，由於免稅額十點一萬元加上標準扣除額十三點六萬元，合計已達廿三點七萬元，高於目前基本生活費，因此通常不會產生基本生活費差額，並非這波主要受惠族群。

納保法自一○六年上路後，立法保障不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，財政部每年公告的基本生活費，從一○六年每人十六點六萬元，到今年每人廿二萬元，已連續九年調高。

減稅 基本生活費 主計總處 財政部

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