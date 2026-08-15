主計總處上修…今年經濟成長率估11.05% 39年新高

人工智慧（ＡＩ）商機大爆發，催動出口及投資雙引擎，加上民間消費轉強，主計總處上修今年經濟成長率至百分之十一點○五，寫下一九八八年以來、卅九年新高，預估明年經濟成長率百分之六點○四，出口規模破一兆美元。不過，今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率恐來到百分之二點○七，超過百分之二通膨警戒線，物價情勢相對嚴峻。

主計長陳淑姿指出，ＡＩ需求龐大，帶動台灣經濟強勁成長，去年經濟成長率已達百分之八點六八，今年又是高成長；但仍要關注ＡＩ發展的不確定性，例如，廠商赴美投資，水電問題能否克服，國內也有相關水電供應問題。

主計總處分析，由於ＡＩ應用由雲端訓練擴至推論、代理及終端裝置，全球主要雲端服務業者加速建置ＡＩ基礎設施，ＡＩ供應鏈出口大幅擴增，預測今年出口將達九○三六億美元，年增百分之四十一點一九，出口年增率創五十年來最大增幅。

主計總處預測今年各季經濟成長率分別是百分之十五點四三、百分之十二點九三、百分之十一點四二、百分之五點三七。上半年經濟成長率百分之十四點一五，創五十年來最高。今年全年經濟成長率至百分之十一點○五，較五月預測值百分之九點六四，大幅上修一點四一個百分點。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，上半年出口比預期好，民間投資也大幅增加；另資本支出帶來的需求持續增加，也帶動下半年出口繼續往上修；民間消費成長百分之四點七六，是近三年最佳，主要是企業獲利帶動員工加薪，及股市帶動財富效果，均有助民間消費。

主計總處預測明年經濟成長率百分之六點○四，陳淑姿表示，ＡＩ成長不變，出口可望續成長。蔡鈺泰補充，明年出口規模達一兆七二五億美元；由於需求強勁，供應鏈為增加產能，預期仍得增加投資，去年及今年民間投資都雙位數成長，明年估成長百分之四點三二。

經濟情勢雖好，物價通膨也跟著走高，主計總處上修今年ＣＰＩ年增率預估到百分之二點○七，超過通膨警戒線，明年回落到百分之一點九。陳淑姿表示，今年雖因中東戰事推升油價，但政府凍漲對物價影響不大，但氣候異常影響蔬果價格，電腦設備漲價、企業調薪都會影響物價。

蔡鈺泰表示，物價溫和上漲，會慢慢回穩，但民眾更在意薪資漲幅是否超過物價，上半年名目總薪資增加百分之三點五，扣除上半年物價上漲百分之一點七，仍上漲百分之一點八。過去九年實質總薪資漲幅都超過百分之一點三，今年也一定是正成長，「所以，物價不是有沒有超過百分之二的問題，重要的是加薪幅度超過物價漲幅」。