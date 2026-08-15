美國訂定轉運層級 台灣列第一級…經部強調非違規

經濟部回應，白宮發布的報告是依整體貿易規模及供應鏈特性進行風險分級，並非認定台灣有違規轉運行為，台灣與歐盟、日本、加拿大等國，是因具多元化的工業基礎，且同時與美、中具有相當程度的往來貿易量，而在分級上列為第一級。

經濟部強調，我國長期為全球可信賴供應鏈的重要成員，維護國際經貿信譽是政府與產業共同目標，經濟部將持續提供法規宣導與輔導服務，協助台灣企業合法合規拓展國際市場，並與財政部關務署合作，加強管控措施，嚴防洗產地行為。

台經院院長張建一認為，台灣近年對陸貿易比重下降，但金額仍在成長，今年前七月自陸港進口值達711.09億美元，年增37.5%。既然美方報告點名，顯然有強化警告的意涵，若未改善，將來恐遭美方實施關稅反制，因此，政府還是要防堵違規轉運制定因應對策，業者也要提防因小失大。