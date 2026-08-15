家庭每戶可支配所得差距 14年最大

家庭所得持續成長，但每戶的所得差距仍略為擴大。主計總處昨（14）日公布2025年家庭收支調查，最高所得20%的家庭，與最低所得20%的家庭，可支配所得差距擴增至6.17倍，寫下14年來新高。

主計總處統計，2025年全體家庭平均每戶所得總額152.9萬元，較前一年增加3.3%；每戶可支配所得平均數121萬元，年增3.9%，每人平均可支配所得則為45萬元，年增7.4%。

所得分配方面，2025年可支配所得最高20%家庭平均每戶244.9萬元，年增3.9%；最低20%家庭平均每戶39.7萬元，年增3.5%，兩者差距從前一年6.14倍，增加至6.17倍，吉尼係數則為0.341，與前一年相當。

主計總處參事李佳航表示，2025年經濟持續成長、勞動市場穩定，失業率下降，加上最低工資調升，帶動各所得分位組所得均較前一年增加。不過，受AI浪潮帶動半導體等產業發展，高所得族群受惠程度較明顯，最高所得組所得增幅仍高於最低所得組；另一方面，去年普發現金1萬元也挹注低所得家庭所得，對縮小所得差距有所幫助。若排除普發現金效果，AI景氣帶動高所得組所得較快成長，所得差距擴大情況可能會更加明顯。

由於「每戶」所得容易受到家庭人口數變化影響，若將可支配所得若改以「每人」計算，2025年每人五等分位所得差距，由前一年的3.92倍縮小至今年3.73倍。