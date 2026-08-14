美無人機232關稅新措施 經濟部：台灣適用較低稅率維持輸美優勢

美國公布「無人機232關稅措施」，經濟部14日表示，依據目前美國政府公布內容，台灣將適用相對較低的關稅稅率，維持目前業者輸美競爭條件優勢。

經濟部表示，美國依據《1962年貿易擴張法》第232條對全球進口無人機系統（UAS）及其零組件對美國國家安全之影響所進行的調查結果，對進口無人機及零組件採取差別關稅措施，大型及具敏感功能無人機原則適用100%關稅，中小型無人機原則適用25%關稅。

台灣與歐盟、日本、韓國、瑞士等國家產品，如符合美方關鍵零組件及技術來源條件，則適用15%關稅且不疊加MFN，是此次措施中相對較低稅率的國家。

經濟部表示，目前我國無人機產業主要布局25公斤以下機型，其中5公斤以下機型為目前外銷主力，主要應用於巡檢、監偵等領域。至於25公斤以上大型無人機，國際民用市場主要應用於農業用途，目前中國廠商在相關市場仍具一定優勢。

隨著美國等國家持續強化無人機供應鏈安全及本土產能布局，將為我國業者切入大型無人機及關鍵零組件市場提供潛在發展機會。經濟部補充，美方15%較低稅率須符合「實質上關鍵零組件及技術來自指定國家或美國」條件，與我國全面推動無人機非紅供應鏈政策方向一致。

經濟部表示，因應美國聯邦通訊委員會（FCC）將外國製無人機及關鍵零組件納入管制含括清單（Covered List）所衍生的市場准入要求，經濟部已推動工研院成為美國Green UAS境外唯一認證據點，並促成金屬中心對接Blue UAS認證，協助業者符合美方認驗證要求，積極提升我國無人機產品進入美國市場的競爭優勢。