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2026總預算今三讀 賴總統：下周四政院拍板2027總預算案

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統宣布，下周四行政院將拍板「2027年度中央政府總預算案」。圖／總統府提供
賴清德總統宣布，下周四行政院將拍板「2027年度中央政府總預算案」。圖／總統府提供

立法院會14日三讀通過2026年度中央政府總預算。賴清德總統晚間表示，歷經351天，終於在今天完成三讀。下周四，行政院即將通過2027年度中央政府總預算案，希望送進立法院後，能回歸理性、專業的討論，依照法定時程如期完成審議。

賴總統表示，歷經三百多天，2026年度的中央政府總預算案，終於在今天完成三讀。今年度的中央政府總預算，從去年八月送進立法院，原本依法應在去年底前完成審議，卻一路延宕至今年八月，才完成三讀。

賴總統認為，令人遺憾的是，審議結果中，仍有許多不合理的刪除與凍結。除了被刪減480億元，政策宣導費大幅刪減，也有針對政府機關正常運作，甚至行政首長薪資所做的凍結。

賴總統指出，立法院監督政府、審議預算，是憲政賦予的重要職責；但預算的審議，應該回到專業、合理與比例原則，不能因為政治上的分歧，影響到國家的正常運作。

他感謝行政院長卓榮泰及行政團隊，即使總預算遲遲沒有完成審議，面對國際政經局勢的快速變化，以及國內民生、產業、建設、國防等各項施政需求，所有同仁仍然兢兢業業、堅守崗位，讓政府持續運作、國家持續向前。

賴總統表示，越是紛亂，執政越要穩健。這是政府對國人的責任，也是行政團隊始終堅持的原則。下周四，行政院即將通過2027年度中央政府總預算案。

他說，明年度的預算，將進一步把經濟成長的成果投入人民、投資國家的未來，包括推動0到18歲成長津貼，擴大生育、托育及育兒支持；持續增加科技創新與公共建設投資，協助產業升級；同時強化國防整備，提升台灣面對國際變局的韌性與實力。

賴總統指出，這些預算，關係到每一個家庭的生活，也關係到台灣未來的競爭力與安全。

他說，希望立法院能以今年度總預算長達351天的延宕為戒。明年度中央政府總預算送進立法院後，回歸理性、專業的討論，依照法定時程如期完成審議，讓每一筆預算都接受充分、合理的監督，讓人民需要的照顧與國家需要的建設，都能如期推動。

賴總統表示，政府會持續穩健施政、做好每一項工作，讓國家穩定向前。

總預算案 賴總統 中央政府

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