貿協調查：企業投入AI轉型外銷信心高 提升營運韌性

外貿協會今天公布2026年首輪經貿指數，調查顯示，積極投入AI轉型的企業，對未來外銷景氣展望明顯優於未轉型企業。其中，已編列預算導入AI Agents的企業，未來預期指數達59.41，顯示AI轉型已成企業提升營運韌性的關鍵。

外貿協會今天公布2026年首輪「貿協經貿指數」，調查顯示，受美伊中東戰事影響，高達56.2%的企業評估整體影響為「負面」，企業對「營運成本」的風險關注度自前次調查的67.7%顯著攀升近10個百分點至77.5%，高居各項風險指標冠軍。其中，85.4%受衝擊企業認為「成本上升」是最主要痛點，其次為「原物料或零件短缺」，占49.9%。

貿協表示，為降低戰事及物流風險帶來的衝擊，企業除持續強化產品性價比外，也加速分散供應鏈及市場布局，並調整商業模式，以提升營運韌性。

從整體景氣來看，貿協指出，本期企業對當前外銷環境的「信心指數」為36.05，仍處低迷區間，但未來半年「預期指數」回升至45.25，顯示企業認為短期雖仍承受壓力，但對後市看法已有改善。

貿協表示，產業表現則呈現明顯分化現象，受惠全球AI及半導體需求持續成長，電子、資通訊及光學產業未來預期指數達53.7，成為唯一突破50榮枯線的產業；相較之下，石化橡塑膠及基本金屬等傳統原物料產業，受成本波動衝擊較深，預期指數分別僅33.8及30.3。

調查也發現，企業導入AI的深度與外銷信心呈高度正相關。目前雖已有多數企業開始使用AI，但仍有42.2%僅停留在使用免費聊天式AI工具階段。

貿協表示，已編列預算導入AI Agents（AI代理）的企業，未來預期指數高達59.41；採用付費AI Agent的企業也達51.84；反觀僅使用免費聊天AI或完全未使用AI的企業，預期指數僅介於40.9至42.3之間。

貿協指出，面對地緣政治與全球經濟變局，積極運用AI降低成本、提升效率的企業，展現出更佳的營運韌性與信心。調查也發現，企業除將強化產品競爭力及分散供應鏈視為主要策略外，仍有部分企業透過危機開拓新市場或承接轉單。

展望未來3年，美國仍是56.4%受訪企業最看好的海外市場，其次為東南亞及南亞，占52.2%。貿協表示，將創新科技、市場布局與核心競爭力結合，並持續推動數位轉型與AI應用，將是企業因應全球政經變局的重要策略。

貿協表示，2026年首輪「貿協經貿指數」調查於美伊中東戰事後執行，調查對象涵蓋具代表性的國內外台灣企業主及高階經理人，共回收有效問卷1678份。