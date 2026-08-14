美無人機232關稅出爐 台灣適用15% 經濟部：有利爭取轉單

美國無人機232關稅措施出爐。經濟部14日表示，台灣可適用15%關稅且不疊加最惠國待遇（MFN）稅率，相較其他國家適用25%甚至100%關稅，這有助維持台灣產品輸美競爭優勢，也可望爭取潛在轉單及擴大輸美商機。

經濟部指出，美國政府於美東時間8月13日公布依《1962年貿易擴張法》第232條，針對全球進口無人機系統（UAS）及零組件的調查結果，並採取差別關稅措施。其中，大型及具敏感功能無人機原則適用100%關稅，中小型無人機原則適用25%關稅。

不過，台灣與歐盟、日本、韓國及瑞士等國家產品，如符合美方「實質上關鍵零組件及技術來自指定國家或美國」的條件，可適用15%關稅，且不再疊加MFN稅率，屬此次措施中相對較低稅率國家。

經濟部表示，這與台灣目前積極推動無人機「非紅供應鏈」政策方向一致，未來將協助業者盤點物料清單及關鍵零組件來源，並持續鏈結美國、日本、歐洲等夥伴的技術與供應鏈能量，協助業者符合美方規範、爭取較低稅率。

從產業布局來看，目前台灣無人機業者主要投入25公斤以下機型，其中又以5公斤以下機型為外銷主力，主要應用於巡檢、監偵等領域。至於25公斤以上大型無人機，國際民用市場主要用於農業用途，目前中國大陸廠商仍具一定市場優勢。

經濟部認為，隨美國等國持續強化無人機供應鏈安全與本土產能布局，除了既有中小型無人機市場之外，也為台廠切入大型無人機及關鍵零組件市場創造新的發展機會。

除關稅之外，美國市場的認驗證門檻也是台廠能否擴大輸美的重要關鍵。經濟部指出，因應美國聯邦通訊委員會（FCC）將外國製無人機及關鍵零組件納入管制清單（Covered List）所衍生的市場准入要求，經濟部已推動工研院成為美國Green UAS境外唯一認證據點，並促成金屬中心對接Blue UAS認證。

經濟部表示，將持續協助業者符合美方認驗證要求，積極提升我國無人機產品進入美國市場的競爭優勢。