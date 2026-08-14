循環經濟成全球主流 卓揆盼透過政策與預算投入協助中小微企業

行政院長卓榮泰14日前往屏東縣參訪「台灣可可與巧克力產業協會」時表示，近年來台灣巧克力產業勇於轉型創新，在地生產的巧克力在國際比賽中屢獲佳績，並持續創造循環經濟價值。未來政府將透過《中小微企業轉型升級發展條例》，協助中小微企業「健身、壯大、升級、拔尖」，並傾聽產業界需要，協助拓展國際通路，將台灣建設為真正進步的文明國家。

卓榮泰表示，他從小就非常喜愛吃巧克力，辦公室會議桌上時常備有各式巧克力點心。雖然以往國人消費及熟悉的巧克力多為國際大品牌；但近年來，台灣在地生產的巧克力逐漸在臺灣百貨商場出現，且品質相當具有國際競爭力。其中，台灣可可與巧克力產業協會帶領台灣品牌，如金月可可園等，在法國「農產品價值促進協會」（AVPA）等國際大賽上嶄露頭角之外，近年亦於世界巧克力大賽亞太區競賽中，勇奪「3金、6銀、10銅」優異成績。

卓榮泰指出，巧克力雖在其他國家具有悠久種植歷史，但我國農民勇於創新嘗試與發展，不僅改變種植習慣，對環境生態也有所幫助，更增加了實質的收益。而「產業創新」是政府持續推動的重要政策，例如「巧克力、可可不只能吃，還可以拿來穿」，而他某次參訪產業過程中，也見過以廢棄鳳梨葉片製成的鳳梨紗，所製作的帽子、衣服、襪子等產品，期待透過新創產業結合農業，進一步讓農民的收益得到更大幫助。

卓榮泰說，可可果實體積非常大，遠看就像是一顆木瓜，而在產製為巧克力的過程中，必須經過十多天的日曬乾燥，因此必須設法利用更科學的方法加速乾燥時程，這也倚賴相關計畫與經費的投入。另一方面，可可果殼如進行高值化加工，亦能萃取製成具備抗菌、防臭的可可紗針織緹花面料，減少農業廢棄物並創造循環經濟價值。

然而，卓榮泰表示，推動循環經濟或產業創新，初期面臨最大的挑戰就是早期資金投注與技術研發，以及市場接受程度高低，因此若能透過科學方式，在更短時間內將可可果實轉化為可可紗，並廣泛應用在運動用品與器材上，相信將能有效開創循環經濟的新價值，使投資效益顯現。

卓榮泰感謝國內紡織業勇於嘗試、敢於創新，將「循環經濟」進行有效運用。「循環經濟」已是現今全球主流思維，過去提倡「從產地到餐桌」，而如今可可產業則發展出「Tree to Bar（從可可樹到巧克力塊）」一條龍直接供應的概念，並透過循環經濟為各項產業加值升級，不僅促進地方創生，更凝聚地方團體更多團結力量。

卓榮泰接著說明，台灣巧克力產業目前非由大型資本或大型品牌主導，而是依靠在地組織共同推動，像是「台灣可可與巧克力產業協會」和「佳紡國際貿易有限公司」的合作就是一個鮮明的例子，真正幫助地方發展。未來產業或許會逐步形成更大型資本形態，但在目前起步階段，更重要的是讓農民建立信心，專注於農產品的種植，而後續的研發、製造、通路拓展等，經濟部、農業部將會合力協助產業界克服難關，做產業堅實的後盾，並肩向前走，讓臺灣可可產業可以走向世界。

卓榮泰強調，政府部門在施行政策時，對特定新興產業的扶植速度要與民間並進，才不會讓民間感到孤單，讓業者向前走時，「回頭一看，政府都站在身旁、一起往前走」。因此，不論經濟部或農業部，從栽培技術、研發、驗證，一直到拓展國內外通路，都會提供全程的政策協助。

此外，卓榮泰提到，政府刻正擬定8年1千億元的《中小微企業轉型升級發展條例》草案，相關進度已漸趨完成，預計9月份立法院新會期展開後，將送至立法院審議。他相信國會對於政府政策縱然有許多不同意見，但對於扶植全國中小微企業發展的政策與努力，應會與行政院站在同一立場。

卓榮泰指出，《中小微企業轉型升級發展條例》的立法精神，在於協助微型企業「健身」、小型企業「壯大」、中型企業「升級」、新創產業「拔尖」，以期待培育下一個新創產業獨角獸。同時，本次立法也將傳統工廠、商家、商圈、夜市、傳統市場、農企等納入，協助商家進行設備汰舊換新、環境美化等工程，讓國內外旅客造訪地方商圈、夜市或觀光景點時，都能感受到更舒適的環境及生活品質。

卓榮泰強調，政府有信心，也有決心，透過政策與預算的投入，全面改善台灣的風貌，這不會僅限於在大都市中推動危老都更工作，更會深入所有基層及城鄉之中，協助地方治水、產業發展、強化治安等工作，同時傾聽產業界最迫切的需要，協助其打通國際通路，讓台灣成為真正進步的文明國家。