聽新聞
0:00 / 0:00
GDP成長率上看11.05% 出口有望續寫新高
主計總處預測明年經濟成長率6.04%，主計長陳淑姿表示，AI成長不變，台廠供應鏈開出高階產能，透過擴廠投入研發等，出口可望持續成長。蔡鈺泰補充，明年仍看好投資與出口，出口規模達1兆725億美元；由於需求強勁，供應鏈為了增加產能，預期仍得增加投，去年及今年民間投資都有雙位數成長，明年估成長4.32%，仍是主要支撐力量。
主計總處估今年CPI年增率上修到2.07%，超過通膨警戒線，明年回落到1.90%。陳淑姿表示，今年雖因中東戰事推升油價，但政府凍漲影響物價不大，但氣候異常會影響蔬果價格，電腦設備價格漲價、企業調薪都會影響物價。
蔡鈺泰表示，因天候及AI需求影響消費產品價格，物價溫和上漲，但會慢慢回穩；但民眾更在意薪資漲幅是否超過物價，上半年名目總薪資增加3.5%，扣除上半年物價上漲1.7%，仍上漲1.8%。過去九年實質總薪資漲幅都超過1.3%，今年也一定是正成長，「所以物價不是有沒有超過2%的問題，重要的是加薪幅度超過物價漲幅」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。