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突破通膨警戒線 主計總處上修今年CPI漲幅至2.07%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處估今年CPI年增率上修2.07%，超過通膨警戒線，過去九年實質總薪資漲幅都超過1.3%，今年也一定是正成長，消費者購買力增強。記者邱德祥／攝影
主計總處估今年CPI年增率上修2.07%，超過通膨警戒線，過去九年實質總薪資漲幅都超過1.3%，今年也一定是正成長，消費者購買力增強。記者邱德祥／攝影

經濟高速成長之際，今年物價漲幅恐破2%通膨警戒線。主計總處14日上修今年消費者物價指數（CPI）漲幅至2.07%，較5月預測增加0.14個百分點；明年CPI則預估回落至1.9%。

主計總處主計長陳淑姿表示，今年CPI漲幅上修，受到多重因素影響，包括中東情勢一度推升國際油價、季節與天候因素帶動蔬果價格上漲，以及AI需求推升電腦及相關設備價格；此外，企業調薪後，部分成本也可能反映至服務價格，均使今年物價漲幅高於原先預期。

從各季走勢來看，第1季CPI年增1.23%，第2季升至2.16%，主計總處預估第3季、第4季將分別年增2.47%、2.4%，顯示下半年物價漲幅仍可能維持在2%以上。

針對全年CPI預估突破2%，主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰認為，正常的經濟成長過程中，市場需求增加可能推升價格，企業獲利改善後，也會進一步反映在薪資調整；因此，CPI是否高於2%並非唯一觀察重點，仍須搭配景氣、企業獲利及薪資表現綜合評估。

蔡鈺泰舉例，過去九年實質總薪資平均年增約1.3%，今年上半年實質總薪資年增1.8%，在企業獲利表現良好、薪資調整可望延續之下，預期今年全年實質總薪資增幅仍有機會高於長期平均，只要薪資漲幅高於物價漲幅，仍屬相對健康的狀態。

相較之下，明年物價壓力可望略為舒緩。主計總處預估，明年全年CPI漲幅降至1.9%，各季分別為2.38%、1.9%、1.69%及1.64%，呈逐季收斂走勢。

至於未來物價是否還可能上修，蔡鈺泰表示，原物料價格、天候及中東情勢仍存在高度不確定性，但CPI並非只會往上，也可能隨外在環境變化下修。今年受到天候、AI需求及部分原物料價格變化影響較大，預期相關壓力之後將逐步回穩；只要後續油價未再大幅震盪，加上風災、雨災影響減輕，物價漲幅可望緩步收斂。

漲幅 主計總處 通膨

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