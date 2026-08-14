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防中國大陸商品洗產地…台灣遭白宮列第一級名單 經濟部揭原因

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

美國加強防堵中國大陸商品透過第三地轉運，台灣也被列入高度關注名單。針對白宮發布報告，將台灣、日本、歐盟列為非法轉運風險第一級，經濟部14日表示，相關分級是依整體貿易規模及供應鏈特性進行風險分類，並非認定台灣有違規轉運行為。

經濟部說明，包括台灣與歐盟、日本、加拿大等國家，是因具備多元化工業基礎，且同時與美國及中國大陸具有相當程度的往來貿易量，而在分級上列為第一級。

經濟部強調，台灣長期為全球可信賴供應鏈的重要成員，維護國際經貿信譽，也是政府與產業共同目標。

針對後續管理措施，經濟部表示，將持續提供法規宣導及輔導服務，協助台灣企業合法、合規拓展國際市場，並與財政部關務署合作，加強管控措施，嚴防洗產地行為。

中國大陸 經濟部 白宮

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