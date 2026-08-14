今年GDP成長率上看11.05% 出口可望寫半世紀新高

AI熱潮持續帶動台灣經濟暴衝。主計總處14日大幅上修今年經濟成長率至11.05%，較5月預測的9.64%再上修1.41個百分點，寫1988年以來、39年新高；每人GDP也將升至4萬5,332美元。

主計總處主計長陳淑姿表示，今年經濟成長主要仍受惠AI需求持續擴張，整體成長動能相當強勁，即使去年基期已高，今年仍能維持高速成長。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，若從成長貢獻來看，輸出仍是最大來源，不過這次全年經濟成長率由前次預測的9.64%上修至11.05%，民間投資大幅上修是主要推升因素。由於上半年投資表現明顯優於預期，加上企業資本支出持續擴張，帶動整體投資動能升溫，下半年出口預測也同步上修；此外，就業情勢穩定、企業獲利改善及薪資調整，也支撐民間消費成長。

依主計總處最新預測，今年商品出口總值可達9,036億美元，年增41.19%，增幅寫1977年以來、50年新高；民間投資實質成長11.58%，寫五年來新高；民間消費實質成長4.76%，也寫三年來新高；顯示出口、投資及消費同步支撐經濟成長。

從上半年表現來看，第1季經濟成長率由原先14.55%上修至15.43%，第2季初步統計年增12.93%，帶動上半年經濟成長率達14.15%。展望下半年，主計總處預估第3、4季經濟成長率分別為11.42%、5.37%；明年即使面臨高基期，全年經濟成長率仍預估可達6.04%。

蔡鈺泰指出，明年經濟成長動能仍主要來自出口與投資。隨全球雲端服務業者資本支出持續增加，明年商品出口增幅雖將收斂至18.7%，但全年出口規模仍可突破1兆美元，達1兆725億美元，整體輸出動能維持強勁。

投資方面，蔡鈺泰表示，AI相關供應鏈業者因應產能不足，仍將持續擴大投資。在連續兩年民間投資呈雙位數成長後，預估明年民間投資仍可成長4.32%，持續成為支撐經濟成長的重要力量。

不過，強勁成長背後仍有風險需要留意。陳淑姿表示，AI後續發展仍存在不確定性，必須密切關注相關投資趨勢，尤其無論美國或台灣，AI基礎建設都面臨電力、用水等限制。在AI相關資本投資大幅增加的同時，未來水電等基礎設施能否跟上投資需求，將是影響AI產業及整體經濟後續發展的重要因素。