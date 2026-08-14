快訊

2026總預算三讀通過 通刪480億元、卓榮泰薪資凍結4個月

轟辭總召衝突後…傅崐萁協商喊「韓總統好」 韓國瑜：那你是聯合國秘書長

姜厚任怒轟恩將仇報 揭學霸女友助癌友始末：全家辛苦救你就為了騙300萬？

聽新聞
0:00 / 0:00

家庭所得差距擴大至6.17倍 寫14年新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
家庭所得持續成長，但每戶的所得差距仍略為擴大。圖／AI生成
家庭所得持續成長，但每戶的所得差距仍略為擴大。圖／AI生成

家庭所得持續成長，但每戶的所得差距仍略為擴大。主計總處14日公布2025年家庭收支調查，最高所得20%的家庭，與最低所得20%的家庭，可支配所得差距擴增至6.17倍，寫下14年來新高。

依據主計總處統計，2025年全體家庭平均每戶所得總額152.9萬元，較前一年增加3.3%；每戶可支配所得平均數121萬元，年增3.9%，每人平均可支配所得則為45萬元，年增7.4%。

所得分配方面，2025年可支配所得最高20%家庭平均每戶244.9萬元，年增3.9%；最低20%家庭平均每戶39.7萬元，年增3.5%，兩者差距從前一年6.14倍，增加至6.17倍，吉尼係數則為0.341，與前一年相當。

主計總處參事李佳航表示，2025年經濟持續成長、勞動市場穩定，失業率下降，加上最低工資調升，帶動各所得分位組所得均較前一年增加。不過，受AI浪潮帶動半導體等產業發展，高所得族群受惠程度較明顯，最高所得組所得增幅仍高於最低所得組；另一方面，去年普發現金1萬元也挹注低所得家庭所得，對縮小所得差距有所幫助。若排除普發現金效果，AI景氣帶動高所得組所得較快成長，所得差距擴大的情況可能會更加明顯。

由於「每戶」所得容易受到家庭人口數變化影響，若將可支配所得若改以「每人」計算，2025年每人五等分位所得差距，則由前一年的3.92倍縮小至今年3.73倍。

此外，家庭支出與儲蓄同步增加。2025年平均每戶消費支出92萬元，年增3.6%，平均每戶儲蓄29萬元，增加4.9%。從支出結構來看，以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料占24.1%最高，其次為食品飲料及菸草15.4%，醫療保健支出占14.1%。

最低工資 主計總處 家庭

延伸閱讀

減稅小確幸又來了！基本生活費可望調升至22萬元

經濟爆發帶動國民收入成長！2026年信用卡繳稅金額與筆數創同比新高

新北、台南、高雄都有！中央社宅1,500戶今起開放招租

全國租金中位數8,600元！新成屋比中古屋貴2成 電梯宅再貴2至3成

相關新聞

主計總處上修今年GDP成長率至11.05% 寫39年來新高

台灣經濟維持強勁成長。主計總處14日公布最新經濟預測，預估今年全年經濟成長率可達11.05%，寫下1988年以來，39年新高。預測明年全年經濟成長率為6.04%。

家庭所得差距擴大至6.17倍 寫14年新高

家庭所得持續成長，但每戶的所得差距仍略為擴大。主計總處14日公布2025年家庭收支調查，最高所得20%的家庭，與最低所得20%的家庭，可支配所得差距擴增至6.17倍，寫下14年來新高。

中國產品洗產地 台灣為何在第一級名單？經濟部：非認定台灣違規

美國白宮發布轉運大騙局報告，指控中國企業透過洗產地方式，規避美國關稅，超過40個國家及歐盟被點名，台灣與日本、歐盟、南韓等同列第一級。經濟部今日表示，美國並非認定台灣有違規轉運行為，但政府會加強管控措施，嚴防洗產地行為。

創39年最高紀錄 主計總處上修今年GDP至11.05%

人工智慧（AI）商機大爆發，催動出口及投資雙引擎，主計總處上修今年經濟成長率至11.05%，較5月預測值9.64%大幅上修1.41個百分點，創1988年以來、39年新高；2027年經濟成長率則為6.04%。不過今年消費者物價指數（CPI）年增率則上修到2.07%，物價情勢相對嚴峻。

美祭出無人機高關稅 台灣取得15%不疊加、業者迎轉單契機

美國公布針對大型及具敏感功能無人機將加徵100%關稅，其中對台灣的稅率為15%且不疊加MFN。對此，行政院台美經貿工作小組表示，台灣屬適用相對較低稅率的國家，有助維持我國產品輸美之相對競爭優勢。預期在美國持續強化可信賴供應鏈及無人機市場需求成長下，我國業者將具有爭取潛在轉單及擴大輸美商機之機會。

遭台電提國際仲裁 Whitehaven竟還拿到燃煤新合約 台電這樣解釋

台電2025年爆發燃煤採購爭議，媒體報導台電勝訴後，2家廠商至今沒有還錢，其中一家還拿到新合約。台電表示，違約廠商Whitehaven因輾轉引用媒體轉載錯誤資訊而產生商務爭議，台電已提起國際仲裁，個案情節程度差異，視案件後續發展，採取必要的法律行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。