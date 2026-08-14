中國產品洗產地 台灣為何在第一級名單？經濟部：非認定台灣違規

美國白宮發布轉運大騙局報告，指控中國企業透過洗產地方式，規避美國關稅，超過40個國家及歐盟被點名，台灣與日本、歐盟、南韓等同列第一級。經濟部今日表示，美國並非認定台灣有違規轉運行為，但政府會加強管控措施，嚴防洗產地行為。

白宮指控中國企業透過第三地有限加工、包裝、貼標，或虛報原產地等行為，為中國產品洗產地，以規避美國關稅。

經濟部指出，白宮發布的報告是依據整體貿易規模及供應鏈特性進行風險分級，並非認定台灣有違規轉運行為；包括台灣與歐盟、日本、加拿大等國是因具多元化的工業基礎，且同時與美國及中國具有相當程度的往來貿易量，而在分級上列為第一級。

經濟部表示，我國長期為全球可信賴供應鏈的重要成員，維護國際經貿信譽是政府與產業共同目標，經濟部將持續提供法規宣導與輔導服務，協助我企業合法合規拓展國際市場，並與財政部關務署合作，加強管控措施，嚴防洗產地行為。