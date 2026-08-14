金豐盛投資6.4億元 在雲林興建智慧低碳食品加工廠

投資台灣事務所今天通過2家企業擴大投資台灣，其中金豐盛食品投資約新台幣6.4億元於雲林縣興建食品加工新廠，導入AI智慧化生產管理與自動化製程控制，打造智慧低碳食品加工廠，初期可創造69個在地就業機會。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿表示，本次通過1家適用「根留台灣方案」的金豐盛食品，以及1家適用「中小企業方案」的高聖紙器。

經濟部表示，金豐盛食品以國產白肉雞為核心產品，採一貫化作業模式，整合種雞培育、肉雞飼養、屠宰、分切、調理食品加工及銷售通路，已建立完整且可追溯的生產供應體系。

經濟部指出，因應即食產品及冷凍食品需求持續增加，金豐盛食品將投資約6.4億元於雲林縣興建食品加工新廠，透過AI智慧化生產管理及自動化製程控制，提升產品品質、生產效率及食品安全管理能力。

經濟部表示，新廠也將設置太陽能發電模組，導入綠電憑證管理機制及能源監管系統，提升能源自主性並降低碳排放，有助提高產能規模，打造兼具智慧化與低碳化的食品加工廠，除初期可新增69名在地就業機會外，隨業務持續成長，也可望進一步擴大就業。

另一家通過中小企業方案的高聖紙器，主要從事紙箱及各類紙製品加工製造。經濟部表示，隨著電子商務及消費品市場成長，以及企業包材朝紙製化發展，高聖紙器規劃投資約3.2億元，在桃園市大園區興建新廠，擴充產能。

經濟部指出，高聖紙器新廠將導入智慧化產線及智慧倉儲管理系統，運用雲端、物聯網及數據整合技術，提升製程效率與供貨彈性；廠房也將依綠建築理念規劃，並設置太陽能發電系統，推動節能減碳，協助公司加速數位化管理及低碳生產轉型，預計新增5名本國就業機會，進一步拓展高附加價值市場。

經濟部統計，截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1799家企業投資約2兆7573億元，預估創造16萬8082個本國就業機會。

其中，「根留台灣企業加速投資行動方案」已有232家企業投資約6405億元，創造2萬9931個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則吸引1208家企業投資約6203億元，帶來4萬2307個就業機會，目前另有24家企業排隊待審。