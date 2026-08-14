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創39年最高紀錄 主計總處上修今年GDP至11.05%
人工智慧（AI）商機大爆發，催動出口及投資雙引擎，主計總處上修今年經濟成長率至11.05%，較5月預測值9.64%大幅上修1.41個百分點，創1988年以來、39年新高；2027年經濟成長率則為6.04%。不過今年消費者物價指數（CPI）年增率則上修到2.07%，物價情勢相對嚴峻。
去年經濟成長率已高達8.68%，在高基期下，今年持續因美國大舉投資AI基礎建設，帶動台灣出口，全年經濟成長率破10%，相當不容易。
主計總處預測今年各季經濟成長率分別是15.43%、12.93%、11.42%、5.37%。
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