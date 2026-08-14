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美祭出無人機高關稅 台灣取得15%不疊加、業者迎轉單契機

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台美貿易示意圖。圖／AI生成
台美貿易示意圖。圖／AI生成

美國公布針對大型及具敏感功能無人機將加徵100%關稅，其中對台灣的稅率為15%且不疊加MFN。對此，行政院台美經貿工作小組表示，台灣屬適用相對較低稅率的國家，有助維持我國產品輸美之相對競爭優勢。預期在美國持續強化可信賴供應鏈及無人機市場需求成長下，我國業者將具有爭取潛在轉單及擴大輸美商機之機會。

美國政府於美東時間8月13日公告，依據《1962年貿易擴張法》第232條對全球進口無人機系統（UAS）及其零組件對美國國家安全之影響所進行的調查結果，針對大型及具敏感功能無人機將加徵100%關稅，針對中小型無人機將加徵25%關稅；惟台灣與歐盟、日本、韓國、瑞士等特定貿易夥伴之相關產品稅率皆為15%且不疊加MFN，英國相關產品稅率則為10%不疊加MFN。

根據美方公告內容，台灣與歐盟、日本、韓國、瑞士等國家之無人機整機及零組件，如符合美方關鍵零組件及技術來源條件，則輸美適用15%不疊加MFN關稅，英國輸美則為10%不疊加MFN關稅。前述國家以外之其他國家，若為25公斤以上大型無人機、或具備如熱成像等敏感功能之無人機或其關鍵零組件，輸美則適用100%疊加MFN關稅；若重量不超過25公斤且不具備熱成像功能之一般商業/消費型無人機及零組件，輸美則適用25%疊加MFN關稅。

美國為我國航太零組件第一大出口市場，2026年上半年亦為我國無人機整機第四大出口市場，是我國無人機產業重要海外市場。我國目前為美國無人機第6大進口來源，僅次於越南、中國、加拿大、挪威及瑞士；在政府與產業界公私協力下，我國無人機產業發展快速，加以台美之間就無人機產業持續緊密合作，預期未來我國在美市場還會持續擴大。

在美方此次宣布的關稅架構下，我國無人機相關產品雖然被課徵15%不疊加的關稅，但屬於稅率相對較低的組別。敏感、大型與熱成像無人機輸美將課徵100%稅率，惟我國符合美方關鍵零組件及技術來源條件要求之相關輸美產品，則適用15%稅率，具85個百分點的關稅差異優勢；一般中小型無人機，輸美將課徵25%稅率，而我國符合美方關鍵零組件及技術來源條件要求之相關輸美產品，則適用15%稅率，亦具10個百分點的關稅差異優勢。

台美經貿工作小組表示，預期在美國持續強化可信賴供應鏈及無人機市場需求成長下，我國業者將具有爭取潛在轉單及擴大輸美商機之機會。

根據美方公告內容，欲享有前述的稅率優勢，此類適用稅率較低組別的產品，其關鍵零組件及關鍵技術須實質上全部（substantially all the critical components and technology）來自前述適用232較低關稅的國家或美國，並由進口商認證。台美經貿工作小組表示，我國已持續推動無人機供應鏈非紅化，政府將協助業者盤點物料清單及關鍵零組件來源，並持續鏈結美國、日本、歐洲等夥伴之技術及供應鏈能量，協助業者適用較低稅率。

此外，因應美國聯邦通訊委員會（FCC）將外國製無人機及關鍵零組件納入管制含括清單（Covered List）所衍生之市場准入要求，經濟部已推動工研院成為美國Green UAS境外唯一認證據點，並促成金屬中心對接Blue UAS認證，協助業者符合美方認驗證要求，以提升我國無人機產品進入美國市場之競爭優勢。

無人機 關稅 疊加

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