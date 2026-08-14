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主計總處上修今年GDP成長率至11.05% 寫39年來新高
台灣經濟維持強勁成長。主計總處14日公布最新經濟預測，預估今年全年經濟成長率可達11.05%，寫下1988年以來，39年新高。預測明年全年經濟成長率為6.04%。
主計總處5月底才大幅上修今年經濟展望，將全年經濟成長率由2月預測的7.71％，上調1.93個百分點至9.64％，寫2011年以來新高；全年商品出口規模估達8,945億美元、年增39.77％。
受惠全球AI基礎建設需求超乎預期，帶動輸出、民間消費及民間投資同步走揚，即使去年經濟成長率已達8.76％，今年仍有望維持高速成長。
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