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主計總處上修今年GDP成長率至11.05% 寫39年來新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台灣經濟維持強勁成長。聯合報系資料照
台灣經濟維持強勁成長。聯合報系資料照

台灣經濟維持強勁成長。主計總處14日公布最新經濟預測，預估今年全年經濟成長率可達11.05%，寫下1988年以來，39年新高。預測明年全年經濟成長率為6.04%。

主計總處5月底才大幅上修今年經濟展望，將全年經濟成長率由2月預測的7.71％，上調1.93個百分點至9.64％，寫2011年以來新高；全年商品出口規模估達8,945億美元、年增39.77％。

受惠全球AI基礎建設需求超乎預期，帶動輸出、民間消費及民間投資同步走揚，即使去年經濟成長率已達8.76％，今年仍有望維持高速成長。

主計總處 成長率 GDP

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