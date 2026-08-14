財部公告 越南製冷軋不銹鋼扁軋鋼品反傾銷調查

燁聯及唐榮近日申請對自越南產製進口特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品課徵反傾銷稅，為查明國產同類貨物是否遭受進口產品不公平競爭，財政部關務署今天公告展開調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。

關務署說明，本案特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品為捲盤狀或非捲盤狀，經冷軋後，不論是否經任何表面處理或進一步加工的冷軋不銹鋼扁軋鋼品，厚度0.05公厘以上至6.10公厘以下，並排除表面經塗鍍或被覆金屬的鋼品。

關務署補充，這類製品主要供加工處理為不同的用品，應用於餐廚用具、食品、家電、建築裝潢、航太、石化、機械及交通業等。

關務署表示，燁聯鋼鐵公司及唐榮鐵工廠公司申請對自越南產製進口特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品課徵反傾銷稅、臨時課徵反傾銷稅及回溯課徵反傾銷稅，財政部依申請書所附資料認進口涉案貨物已達傾銷及損害台灣產業的合理懷疑。

關務署說明，財政部已依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，移請經濟部就有無損害台灣產業進行調查，經濟部應於接獲通知隔日起40日內，將初步調查認定結果通知財政部；若經認定有損害台灣產業，財政部應於接獲經濟部通知隔日起70日內，作成有無傾銷的初步認定，再據以決定是否臨時課徵反傾銷稅。

關務署表示，為防止調查期間進口商大量進口涉案貨物，致破壞反傾銷措施的救濟效果，申請人也申請對開始臨時課徵反傾銷稅日前90日內進口的貨物回溯課徵反傾銷稅，財政部將於完成傾銷最後認定時，一併公告回溯課徵傾銷部分的認定結果。

關務署表示，涉案製造出口商若充分配合反傾銷案調查，得獲核定個別傾銷稅率，而台灣廠商進口應課徵反傾銷稅的涉案貨物時，須提交涉案廠商生產並直接出口至台灣的證明資料，經海關審核後，才能適用該廠商的個別稅率。

關務署說明，若進口商欲向財政部申請接受調查，建議通知相關交易的國外出口商或製造商一併於期限內提出申請，以維權益。