遭台電提國際仲裁 Whitehaven竟還拿到燃煤新合約 台電這樣解釋

台電2025年爆發燃煤採購爭議，媒體報導台電勝訴後，2家廠商至今沒有還錢，其中一家還拿到新合約。台電表示，違約廠商Whitehaven因輾轉引用媒體轉載錯誤資訊而產生商務爭議，台電已提起國際仲裁，個案情節程度差異，視案件後續發展，採取必要的法律行動。

台電表示，針對以不實市場價格資訊進行合約議價的相關廠商，台電以個案事實依法、依合約究責，其中HVO由公共工程委員會認定違法事實明確，依法列為拒絕往來廠商3年，台電並已提起民事訴訟，要求退還購煤爭議金額；Whitehaven則已訴諸國際仲裁中。

台電說明，亞太地區燃煤採購長約設有逐年議價機制，並以澳洲Glencore集團與日本東北電力議定的「日澳長約價格」為首要市場指標，也是台電與煤商議價參考基準。

台電指控Glencore，身為價格談判方與資訊掌控者，2024年代表子公司HVO與台電進行燃煤合約議價時，以不實市場價格資訊誤導，經台電查核發現不法行為，並由公共工程委員會認定涉案違法事實明確、情節重大，因此依法將HVO列為拒絕往來廠商，停權3年。

同時本案因涉及廠商提供不實文件違反契約規定事宜，台電針對購煤爭議金額要求退款，現於民事訴訟審理中。

針對另家違約廠商Whitehaven，台電指出，Whitehaven因輾轉引用媒體轉載該錯誤資訊，整體評估屬於商務爭議，台電依其未能誠信履約，已提起國際仲裁，考量個案情節程度差異，將視案件後續發展，適時採取必要法律行動。