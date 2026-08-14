財部啟動越南冷軋不銹鋼反傾銷調查 最重可回溯90天課稅

財政部14日公告，對自越南產製進口的特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品展開反傾銷調查。若後續認定越南產品確實存在傾銷，並對國內產業造成損害，不僅可能臨時課徵反傾銷稅，甚至可能回溯至臨時課稅前90日進口的貨物課稅。

財政部關務署表示，燁聯鋼鐵及唐榮鐵工廠提出申請，要求對自越南進口的特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品課徵反傾銷稅、臨時反傾銷稅，並申請回溯課徵。財政部審查申請資料後，認為已有合理懷疑顯示涉案產品存在傾銷，並可能損害我國產業，因此經關稅稅率審議小組審議後，正式公告展開調查。

接下來將由經濟部先調查國內產業是否受到損害。依規定，經濟部應在接獲財政部通知翌日起40日內，將初步調查結果通知財政部；若初步認定國內產業受到損害，財政部則須在接獲通知翌日起70日內，作成是否存在傾銷的初步認定，並決定是否臨時課徵反傾銷稅。

此外，為避免調查期間進口商大量進口涉案產品，削弱反傾銷措施效果，燁聯、唐榮也申請回溯課稅。一旦最終調查結果符合相關條件，可能對開始臨時課徵反傾銷稅前90日內進口的涉案貨物回溯課稅，財政部將在完成傾銷最後認定時，一併公布結果。

此次調查產品為厚度0.05公厘以上、6.10公厘以下的冷軋不銹鋼扁軋鋼品，包括捲盤狀或非捲盤狀產品，不論是否經表面處理或進一步加工，但排除表面經塗鍍或被覆金屬的鋼品。相關產品用途廣泛，涵蓋餐廚用具、食品、家電、建築裝潢、航太、石化、機械及交通等產業。

關務署表示，利害關係人若對涉案貨物範圍或公告內容有意見，可在公告日起20日內提出書面資料。涉案國外製造商或出口商若充分配合調查，也有機會獲得個別傾銷稅率；國內進口商若希望適用個別稅率，則須提出產品由該廠商生產並直接出口至台灣的證明，因此建議同步通知交易的國外出口商或製造商，在期限內申請接受調查，以保障權益。