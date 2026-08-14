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煤商欠款45億元仍拿台電新約 台電：已提國際仲裁

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台電示意圖。聯合報系資料照片
台電示意圖。聯合報系資料照片

有關媒體報導台電燃煤採購爭議，台電14日表示，針對以不實市場價格資訊進行合約議價之相關廠商，台電以個案事實依法、依合約究責，其中HVO由公共工程委員會認定違法事實明確，依法列為拒絕往來廠商3年，台電並已提起民事訴訟，要求退還購煤爭議金額；Whitehaven則已訴諸國際仲裁中。

據《鏡周刊》報導，台電在2025年爆發燃煤採購爭議，儘管官司台電勝訴，但其中2家廠商至今仍有巨額欠款，其中欠款45億元的Whitehaven煤商，在今年還繼續拿到台電新合約；另一家欠80億元的HVO廠商，台電則刊登在政府採購公報上，列入拒絕往來廠商三年。

台電說明，亞太地區燃煤採購長約設有逐年議價機制，並以澳洲Glencore集團與日本東北電力議定的「日澳長約價格」為首要市場指標，亦是台電與煤商議價參考基準。Glencore身為價格談判方與資訊掌控者，2024年代表子公司HVO與台電進行燃煤合約議價時，以不實市場價格資訊誤導，經台電查核發現不法行為，並由公共工程委員會認定涉案違法事實明確、情節重大，HVO依法列為拒絕往來廠商，停權3年。同時本案因涉及廠商提供不實文件違反契約規定事宜，台電針對購煤爭議金額要求退款，現於民事訴訟審理中。

針對另家違約廠商Whitehaven，台電指出，Whitehaven因輾轉引用媒體轉載該錯誤資訊，整體評估屬於商務爭議，台電依其未能誠信履約，已提起國際仲裁，考量個案情節程度差異，將視案件後續發展，適時採取必要法律行動。

台電強調，在兼顧燃煤供應安全的同時，將秉持最嚴謹態度執行採購，依法依合約究責以維護權益。相關違約細節與爭議金額，將依法律及仲裁程序的最終結果認定。

台電 民事訴訟 電力

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