財部：繼續暫停對烏克蘭碳鋼鋼板課徵反傾銷稅1年

台塑集團擴張科技版圖，啟動歷年來最大投資。首波由今年集團獲利最豐碩的南亞科打前鋒，規畫在雲林及屏東各興建全新的12吋晶圓廠，切入次世代動態隨機存取記憶體（DRAM）及客製化DRAM。

2026-08-14 05:50