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財部：繼續暫停對烏克蘭碳鋼鋼板課徵反傾銷稅1年
財政部表示，考量對國家整體經濟利益的影響，對自烏克蘭產製進口碳鋼鋼板，自今年9月14日至明年9月13日，繼續暫停課徵反傾銷稅1年。
財政部先前於111年9月14日公告對自巴西、中國、印度、印尼、韓國及烏克蘭產製進口碳鋼鋼板繼續課徵反傾銷稅，另考量對國家整體經濟利益的影響，暫停對烏克蘭課徵1年。
隨後財政部分別在112年8月29日、113年9月9日公告，持續暫停對烏克蘭產製進口碳鋼鋼板課徵反傾銷稅1年。114年7月22日公告繼續暫停課徵至115年9月13日。
財政部13日公告，繼續參考經濟部提供檢討意見，配合整體國際經濟局勢發展與歐盟採一致作法，繼續暫停對烏克蘭課徵反傾銷稅1年；繼續暫停課徵期間為115年9月14日至116年9月13日止。
此外，財政部13日也公告，力麟科技股份有限公司申請對自中國產製進口特定聚醯胺薄膜課徵反傾銷稅、臨時課徵反傾銷稅及回溯課徵反傾銷稅案，基於調查需要，有無傾銷的初步認定期限，延長至今年9月25日。
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