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泰山35.95億元競標街口支付 成不成都有賺
泰山投資街口支付，在公司經營權異動後，法院判決街口需返還投資款，泰山也透過法院扣押街口電子支付五千萬股的股權，後續法院執行程序，相關股權將另行定期進行拍賣。泰山董事會昨通過，將以不超過卅五點九五億元的價格，參與街口支付股權拍賣投標案，拍賣款項將能挹注泰山現金流。
泰山前團隊於二○二三年斥資卅六億元投資街口支付母公司街口金融科技四成股權，泰山經營權變天後，現經營團隊提訴訟追討款項，法院判決街口金科應返還股款，泰山聲請強制執行查封時，發現帳戶內資金已轉走，因此透過假執行扣押股權。
泰山副總經理李淑惠昨說，預期法院近期就會針對扣押到的街口支付股權進行拍賣，會在九月底舉行股東臨時會，通過董事會決議後參與拍賣，而拍賣款項都屬於泰山。
因此，若是其他人標得街口支付股權，泰山將獲得資金挹注；若由泰山拍下，則泰山不需再付款，還能取得街口支付百分之百股權。
街口金科則發表聲明指出，目前強制執行程序仍處於極早期的「扣押」程序，距離實際拍賣尚有鑑價、詢價、核定底價、公告等繁複司法流程，且執行合法性仍有重大爭議。泰山此時逕行宣稱「參與拍賣投標」，刻意製造股權即將易手的假象，涉嫌違反證券交易法規定的散布流言或不實資料。呼籲主管機關密切監控泰山股價異動，嚴查是否涉嫌操縱股價或散布流言。
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