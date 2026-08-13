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泰山將競標街口支付股權 街口反批違法 涉嫌炒股

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

泰山（1218）昨（13）日宣布將參與拍賣投標，有意接手「街口電子支付股份有限公司」（街口電支）所有股權，街口集團創辦人胡亦嘉在臉書上貼出街口電支母公司街口金科的聲明，強調街口電支營運與用戶權益完全不受影響，批評泰山此舉違法，涉嫌炒作股價。

街口金科指出，目前強制執行程序仍處於極早期的「扣押」程序，距離實際拍賣尚有鑑價、詢價、核定底價、公告等繁複司法流程，且執行合法性仍有重大爭議。

街口金科提到，泰山在司法程序未明朗、拍賣根本未啟動之際，逕行召開重大訊息記者會宣稱「參與拍賣投標」，刻意製造股權即將易手之假象，涉嫌違反證券交易法第155條第1項第6款散布流言或不實資料。

街口金科指出，泰山聲請假執行之基礎訴訟目前仍在臺灣高等法院審理、尚未定讞；泰山現任經營團隊之代表權合法性正由智慧財產及商業法院另案審理，假執行有高度被撤銷的違法風險。泰山明知法律瑕疵仍強行操作，有藉此操縱或炒作泰山股價之嫌。

街口金科表示，泰山「一面毀約、一面喊買」，呼籲主管機關密切監控泰山股價異動，嚴查是否涉嫌操縱股價或散布流言。

街口電支表示，母公司與泰山之訴訟結果並未確定，相關訴訟屬於母公司之事務，街口支付對此並不了解，不便代為回應。但公司目前發展相當穩健，各項業務及財務數據持續強勁成長。

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