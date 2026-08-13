泰山將競標街口支付股權！董事會拍板參與投標案 追回近36億投資款

泰山（1218）為追回35.9億元投資款，出手競標街口支付100%股權。泰山昨（13）日宣布，董事會通過參與街口電子支付100%股權拍賣投標案，最高投標金額35.9億元，後續將提臨時股東會表決。

泰山昨日召開記者會，說明街口電子支付股權拍賣投標案及2026年上半年財報。泰山副總經理李淑惠表示，因街口金融科技投資款返還案，已聲請假執行並扣押街口電子支付5,000萬股、100%股權，後續將依法院程序進行拍賣。

泰山競標街口支付股權重點

另一方面，泰山上半年稅後淨損7.87億元，去年同期稅後淨利3.22億元，轉盈為虧。公司表示，受到油安事件相關損失、中聯油脂投資損失，以及街口金融科技預付投資款減損等因素影響，上半年稅後淨損7.87億元。其中，因街口金融科技預付投資款認列減損損失5.2億元。

泰山與街口金融科技的投資糾紛延續至今。泰山前經營團隊於2023年投入35.9億元，取得街口支付母公司街口金融科技約四成股權，後泰山經營權更迭，新團隊就投資交易爭議提起訴訟，要求返還35.9億元投資款，並於2025年5月獲台北地方法院一審判決勝訴且得為假執行。

泰山後續聲請強制執行時，因街口金融科技帳戶資金已遭轉移，轉而透過假執行扣押其持有的街口電子支付股權，相關股權後續將進入法院拍賣程序。

李淑惠指出，為維護公司及股東權益，昨日董事會通過參與街口電子支付股權拍賣投標案，並授權董事長在不高於原投資款本金35.9億元，且不高於參與競價者最高出標金額之2,000萬元範圍內，全權代表公司參與台灣台北地方法院民事執行處的拍賣投標。

李淑惠進一步表示，預期法院近期將針對扣押的街口電子支付股權進行拍賣，目前拍賣時間尚未確定。若最終由其他人得標，拍賣所得款項將用於清償泰山對街口金融科技的債權；若由泰山得標，後續如何處分股權，包括參與街口電子支付營運或另行處分，仍須視最終拍賣結果而定。

泰山後續將依法召開臨時股東會，提請股東就授權參與拍賣投標案進行表決，並依司法程序及股東會決議辦理。