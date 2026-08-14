包租代管大改革六路並進 內政部短期祭四措施

兆基財務風波，令外界關注包租代管制度改革。內政部昨（13）日射出六箭，短期祭出四措施，包括單一業者承攬案數設限、營業保證金上限檢討、強化業檢、建立轉銜標準作業流程（SOP），長期則有兩大修法方向，包含成立押金專戶、研議退場機制等。

這也是自2017年政府試辦包租代管計畫以來，首度進行全面性制度改革。

包租代管六大改革

兆基屋管前董事長李建成涉嫌以趙姬投資、寄居蟹管理顧問對外發債募資，但兌付出現資金缺口，事件爆發後牽連兆基屋管，也引起外界對包租代管檢討聲浪，內政部昨日對外說明中長期改革方案，要重拾市場信心。

對於兆基案，內政部長劉世芳表示，政府首要目標是確保房東、房客權益不受影響，短期四項行政措施將先行推動，中長期兩項涉及修法的制度改革，則會與地方政府及公會共同討論，讓包租代管市場持續穩定運作。

地政司長林家正表示，短期共推出四措施，這部分不涉及修法，會儘快推動。首先是強化地方政府對租賃住宅服務業的業務檢查，目前縣市政府已每年業檢，包括契約是否合規等，未來將進一步掌握各業者實際承作情況，及民眾押租金收支是否留下紀錄等，並公布檢查結果。

其次，政府將建立轉銜接收業者名單及SOP，林家正指出，將參考此次經驗，事先規劃可接手業者及轉銜流程，未來若有業者發生狀況，不必臨時尋找接手對象。

第三是檢討營業保證金。目前包租代管業者開業前須繳交營業保證金，依營業規模計算，最高上限為500萬元，若房東、房客因業者違規受有損害，可透過相關機制申請賠償。林家正表示，兆基事件後，考量部分業者承作量體已相當龐大，現行上限是否足夠將重新檢討，但究竟提高至多少，仍須依案件規模試算，並與業者討論。

第四，單一大型業者若經營出現問題，可能同時影響大批房東與房客，將檢討單一業者承作比例及規模，研議承攬上限。

中長期改革則涉及修法。首先將研議押金專戶管理機制，研究將業者代收租金、押金與公司自有資金區隔，避免公司遭假扣押或發生財務問題時，消費者資金一併遭到凍結，不過仍須與公會、地方政府討論。

另一項則是研議明定租約接續及業者退場機制，業者退出市場後，原有租約如何終止、接續涉及法律規範，將與國家住都中心合作，研議透過修正《租賃住宅市場發展及管理條例》，降低業者退場對房東、房客衝擊。